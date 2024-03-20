В Тюмени произошло массовое отключение светофоров

В Тюмени произошло аварийное отключение светофоров на пяти перекрестках в районе улиц Одесская и Пермякова. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекции Тюменской области.
«Аварийное отключение светофорных объектов. На перекрестках улиц: Одесская — Харьковская; Одесская — Котовского; Пермякова у автовокзала; Пермякова — 50 лет Октября; Пермякова — Харьковская», — указано в telegram-канале УГИБДД по Тюменской области.
Там добавили, что на ремонт светофоров понадобится несколько часов. В пресс-службе областной Госавтоинспекции призвали тюменских водителей выполнять предписания знаков дорожного движения.
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