В Тюмени произошло массовое отключение светофоров

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Неработающий светофор. Курган, одностороннее движение, светофор не работает, знак главная дорога, знак пешеходного перехода, нерабочий светофор
Светофоры отключились на пяти перекрестках Тюмени Фото:

В Тюмени произошло аварийное отключение светофоров на пяти перекрестках в районе улиц Одесская и Пермякова. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекции Тюменской области.

«Аварийное отключение светофорных объектов. На перекрестках улиц: Одесская — Харьковская; Одесская — Котовского; Пермякова у автовокзала; Пермякова — 50 лет Октября; Пермякова — Харьковская», — указано в telegram-канале УГИБДД по Тюменской области.

Там добавили, что на ремонт светофоров понадобится несколько часов. В пресс-службе областной Госавтоинспекции призвали тюменских водителей выполнять предписания знаков дорожного движения.

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В Тюмени произошло аварийное отключение светофоров на пяти перекрестках в районе улиц Одесская и Пермякова. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекции Тюменской области. «Аварийное отключение светофорных объектов. На перекрестках улиц: Одесская — Харьковская; Одесская — Котовского; Пермякова у автовокзала; Пермякова — 50 лет Октября; Пермякова — Харьковская», — указано в telegram-канале УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что на ремонт светофоров понадобится несколько часов. В пресс-службе областной Госавтоинспекции призвали тюменских водителей выполнять предписания знаков дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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