В Тюмени произошло массовое отключение светофоров

20 марта 2024 в 20:38 Размер текста - 17 +

Светофоры отключились на пяти перекрестках Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени произошло аварийное отключение светофоров на пяти перекрестках в районе улиц Одесская и Пермякова. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекции Тюменской области. «Аварийное отключение светофорных объектов. На перекрестках улиц: Одесская — Харьковская; Одесская — Котовского; Пермякова у автовокзала; Пермякова — 50 лет Октября; Пермякова — Харьковская», — указано в telegram-канале УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что на ремонт светофоров понадобится несколько часов. В пресс-службе областной Госавтоинспекции призвали тюменских водителей выполнять предписания знаков дорожного движения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени произошло аварийное отключение светофоров на пяти перекрестках в районе улиц Одесская и Пермякова. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекции Тюменской области. «Аварийное отключение светофорных объектов. На перекрестках улиц: Одесская — Харьковская; Одесская — Котовского; Пермякова у автовокзала; Пермякова — 50 лет Октября; Пермякова — Харьковская», — указано в telegram-канале УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что на ремонт светофоров понадобится несколько часов. В пресс-службе областной Госавтоинспекции призвали тюменских водителей выполнять предписания знаков дорожного движения.