В Тюмени подскочили цены на фастфуд

Средняя цена на бургеры в Тюмени составляет 200 рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени по итогам 2023 года стоимость бургеров выросла до 15%. Эксперты видят причину скачка цен в повышении расценок на курицу и некоторые овощи, а также в повышении ставки НДС с 10% до 20%.

«Рост цен обусловлен подорожанием куриного мяса на 10% и некоторых овощей: например, помидоров на 14% в 2023 году по отношению к 2022 году. На рост цены бургеров также повлияла повышенная ставка НДС в 20% вместо 10% в соответствии со вступившими в силу 1 октября 2023 изменениями в статью 164 Налогового кодекса», — передает мнение эксперта РБК Тюмень.

Повышение цен на бургеры отметили и участники рынка. Так руководитель сети Tesla Burger Владислав Джурович заявил о повышении в 10 -15%. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Динара Васьбиева РБК Тюмень сообщила, что средняя цена на бургеры в 2023 году повысилась на 6% и составила 200 рублей.

Жители Тюмени по итогам 2023 года стали лидерами по поеданию фастфуда. Аналитики сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» сообщили, что тюменцами было куплено более 16 миллионов блюд. В среднем на каждого жителя пришлось по 19 позиций из меню.