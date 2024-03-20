20 марта 2024

В Тюмени подскочили цены на фастфуд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие "Креветки и Бургеры" в Академическом районе. Екатеринбург, креветки и бургеры
Средняя цена на бургеры в Тюмени составляет 200 рублей Фото:

В Тюмени по итогам 2023 года стоимость бургеров выросла до 15%. Эксперты видят причину скачка цен в повышении расценок на курицу и некоторые овощи, а также в повышении ставки НДС с 10% до 20%.

«Рост цен обусловлен подорожанием куриного мяса на 10% и некоторых овощей: например, помидоров на 14% в 2023 году по отношению к 2022 году. На рост цены бургеров также повлияла повышенная ставка НДС в 20% вместо 10% в соответствии со вступившими в силу 1 октября 2023 изменениями в статью 164 Налогового кодекса», — передает мнение эксперта РБК Тюмень.

Повышение цен на бургеры отметили и участники рынка. Так руководитель сети Tesla Burger Владислав Джурович заявил о повышении в 10 -15%. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Динара Васьбиева РБК Тюмень сообщила, что средняя цена на бургеры в 2023 году повысилась на 6% и составила 200 рублей.

Жители Тюмени по итогам 2023 года стали лидерами по поеданию фастфуда. Аналитики сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» сообщили, что тюменцами было куплено более 16 миллионов блюд. В среднем на каждого жителя пришлось по 19 позиций из меню.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени по итогам 2023 года стоимость бургеров выросла до 15%. Эксперты видят причину скачка цен в повышении расценок на курицу и некоторые овощи, а также в повышении ставки НДС с 10% до 20%. «Рост цен обусловлен подорожанием куриного мяса на 10% и некоторых овощей: например, помидоров на 14% в 2023 году по отношению к 2022 году. На рост цены бургеров также повлияла повышенная ставка НДС в 20% вместо 10% в соответствии со вступившими в силу 1 октября 2023 изменениями в статью 164 Налогового кодекса», — передает мнение эксперта РБК Тюмень. Повышение цен на бургеры отметили и участники рынка. Так руководитель сети Tesla Burger Владислав Джурович заявил о повышении в 10 -15%. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Динара Васьбиева РБК Тюмень сообщила, что средняя цена на бургеры в 2023 году повысилась на 6% и составила 200 рублей. Жители Тюмени по итогам 2023 года стали лидерами по поеданию фастфуда. Аналитики сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» сообщили, что тюменцами было куплено более 16 миллионов блюд. В среднем на каждого жителя пришлось по 19 позиций из меню.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...