Тюмень возглавила рейтинг городов по поеданию фастфуда

Жители Тюмени по итогам 2023 года стали лидерами по поеданию фастфуда. Аналитики сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» сообщили, что тюменцами было куплено более 16 миллионов блюд.
«Тюмень в 2023 году заняла первое место в рейтинге городов по потреблению фастфуда. Тюменцами было куплено более 16 миллионов блюд», — передают данные исследования РБК Тюмень. В среднем на каждого жителя пришлось по 19 позиций из меню. Анализ проводился исходя из соотношения количества проданных блюд к численности населения.
Второе место рейтинга занял Екатеринбург. В столице Урала за текущий год каждый житель приобрел в среднем 16 блюд, а всего было куплено 25 миллионов позиций. Замыкает тройку лидеров Челябинск. Там на каждого горожанина пришлось по 13 позиций в меню. При этом челябинцы приобрели более 15 миллионов блюд.
В сентябре сеть бургерных в Тюмени провела акцию. Любителям фастфуда предложили обменять кабачки на бургер «Плескавица». Овощи будут использовать в приготовлении рагу. При этом принести и обменять сразу много кабачков нельзя, зато воспользоваться предложением можно несколько раз.
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