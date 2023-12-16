Тюмень возглавила рейтинг городов по поеданию фастфуда

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Открытие "Креветки и Бургеры" в Академическом районе. Екатеринбург, креветки и бургеры
Каждый житель Тюмени приобрел в среднем 19 позиций из меню Фото:

Жители Тюмени по итогам 2023 года стали лидерами по поеданию фастфуда. Аналитики сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» сообщили, что тюменцами было куплено более 16 миллионов блюд.

«Тюмень в 2023 году заняла первое место в рейтинге городов по потреблению фастфуда. Тюменцами было куплено более 16 миллионов блюд», — передают данные исследования РБК Тюмень. В среднем на каждого жителя пришлось по 19 позиций из меню. Анализ проводился исходя из соотношения количества проданных блюд к численности населения.

Второе место рейтинга занял Екатеринбург. В столице Урала за текущий год каждый житель приобрел в среднем 16 блюд, а всего было куплено 25 миллионов позиций. Замыкает тройку лидеров Челябинск. Там на каждого горожанина пришлось по 13 позиций в меню. При этом челябинцы приобрели более 15 миллионов блюд.

В сентябре сеть бургерных в Тюмени провела акцию. Любителям фастфуда предложили обменять кабачки на бургер «Плескавица». Овощи будут использовать в приготовлении рагу. При этом принести и обменять сразу много кабачков нельзя, зато воспользоваться предложением можно несколько раз.

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Жители Тюмени по итогам 2023 года стали лидерами по поеданию фастфуда. Аналитики сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» сообщили, что тюменцами было куплено более 16 миллионов блюд. «Тюмень в 2023 году заняла первое место в рейтинге городов по потреблению фастфуда. Тюменцами было куплено более 16 миллионов блюд», — передают данные исследования РБК Тюмень. В среднем на каждого жителя пришлось по 19 позиций из меню. Анализ проводился исходя из соотношения количества проданных блюд к численности населения. Второе место рейтинга занял Екатеринбург. В столице Урала за текущий год каждый житель приобрел в среднем 16 блюд, а всего было куплено 25 миллионов позиций. Замыкает тройку лидеров Челябинск. Там на каждого горожанина пришлось по 13 позиций в меню. При этом челябинцы приобрели более 15 миллионов блюд. В сентябре сеть бургерных в Тюмени провела акцию. Любителям фастфуда предложили обменять кабачки на бургер «Плескавица». Овощи будут использовать в приготовлении рагу. При этом принести и обменять сразу много кабачков нельзя, зато воспользоваться предложением можно несколько раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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