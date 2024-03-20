У тюменки образовалась дыра в спине после операции в медцентре

В Тюмени женщина после операции в Западно-Сибирском медицинском центре получила дыру в спине — у нее диагностировали ожог третьей степени. Об этом сообщили в telegram-канале «Ural Mash». По словам девушки, врачи неправильно положили электрод во время операции, из-за чего под ее спиной начала плавиться пленка.
«Легкое вмешательство провели под общим наркозом. Домой пациентка ушла сама, а потом почувствовала резкую боль и нашла обуглившуюся дыру на спине. В больнице, где совершили ошибку, на звонки не отвечали, тогда обратилась в другую. Там диагностировали ожог третьей степени и сказали, что нужна пересадка кожи», — сообщили в telegram-канале.
Девушка обратилась в суд и потребовала в качестве компенсации три миллиона рублей. Однако ей назначили 350 тысяч рублей, так как адвокаты медцентра отметили, что пациентка сама ушла с покраснением. Организация подала апелляцию.
Агентство URA.RU направило запрос в региональный департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.