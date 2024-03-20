У тюменки образовалась дыра в спине после операции в медцентре

21 марта 2024 в 10:42 Размер текста - 17 +

Девушка обратилась в суд и потребовала в качестве компенсации три миллиона рублей (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени женщина после операции в Западно-Сибирском медицинском центре получила дыру в спине — у нее диагностировали ожог третьей степени. Об этом сообщили в telegram-канале «Ural Mash». По словам девушки, врачи неправильно положили электрод во время операции, из-за чего под ее спиной начала плавиться пленка. «Легкое вмешательство провели под общим наркозом. Домой пациентка ушла сама, а потом почувствовала резкую боль и нашла обуглившуюся дыру на спине. В больнице, где совершили ошибку, на звонки не отвечали, тогда обратилась в другую. Там диагностировали ожог третьей степени и сказали, что нужна пересадка кожи», — сообщили в telegram-канале. Девушка обратилась в суд и потребовала в качестве компенсации три миллиона рублей. Однако ей назначили 350 тысяч рублей, так как адвокаты медцентра отметили, что пациентка сама ушла с покраснением. Организация подала апелляцию. Агентство URA.RU направило запрос в региональный департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени женщина после операции в Западно-Сибирском медицинском центре получила дыру в спине — у нее диагностировали ожог третьей степени. Об этом сообщили в telegram-канале «Ural Mash». По словам девушки, врачи неправильно положили электрод во время операции, из-за чего под ее спиной начала плавиться пленка. «Легкое вмешательство провели под общим наркозом. Домой пациентка ушла сама, а потом почувствовала резкую боль и нашла обуглившуюся дыру на спине. В больнице, где совершили ошибку, на звонки не отвечали, тогда обратилась в другую. Там диагностировали ожог третьей степени и сказали, что нужна пересадка кожи», — сообщили в telegram-канале. Девушка обратилась в суд и потребовала в качестве компенсации три миллиона рублей. Однако ей назначили 350 тысяч рублей, так как адвокаты медцентра отметили, что пациентка сама ушла с покраснением. Организация подала апелляцию. Агентство URA.RU направило запрос в региональный департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.