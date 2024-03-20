20 марта 2024

У тюменки образовалась дыра в спине после операции в медцентре

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка обратилась в суд и потребовала в качестве компенсации три миллиона рублей (архивное фото) Фото:

В Тюмени женщина после операции в Западно-Сибирском медицинском центре получила дыру в спине — у нее диагностировали ожог третьей степени. Об этом сообщили в telegram-канале «Ural Mash». По словам девушки, врачи неправильно положили электрод во время операции, из-за чего под ее спиной начала плавиться пленка.

«Легкое вмешательство провели под общим наркозом. Домой пациентка ушла сама, а потом почувствовала резкую боль и нашла обуглившуюся дыру на спине. В больнице, где совершили ошибку, на звонки не отвечали, тогда обратилась в другую. Там диагностировали ожог третьей степени и сказали, что нужна пересадка кожи», — сообщили в telegram-канале.

Девушка обратилась в суд и потребовала в качестве компенсации три миллиона рублей. Однако ей назначили 350 тысяч рублей, так как адвокаты медцентра отметили, что пациентка сама ушла с покраснением. Организация подала апелляцию.

Агентство URA.RU направило запрос в региональный департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени женщина после операции в Западно-Сибирском медицинском центре получила дыру в спине — у нее диагностировали ожог третьей степени. Об этом сообщили в telegram-канале «Ural Mash». По словам девушки, врачи неправильно положили электрод во время операции, из-за чего под ее спиной начала плавиться пленка. «Легкое вмешательство провели под общим наркозом. Домой пациентка ушла сама, а потом почувствовала резкую боль и нашла обуглившуюся дыру на спине. В больнице, где совершили ошибку, на звонки не отвечали, тогда обратилась в другую. Там диагностировали ожог третьей степени и сказали, что нужна пересадка кожи», — сообщили в telegram-канале. Девушка обратилась в суд и потребовала в качестве компенсации три миллиона рублей. Однако ей назначили 350 тысяч рублей, так как адвокаты медцентра отметили, что пациентка сама ушла с покраснением. Организация подала апелляцию. Агентство URA.RU направило запрос в региональный департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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