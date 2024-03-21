В Тюмени гости чемпионата России по биатлону попробуют съедобную нефть

Основу «нефтяного пятна» в кофе составляет сироп на сосновых шишках, который изготавливают только в Тюменской области Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюмени во время проведения чемпионата России по биатлону участникам и гостям соревнований подадут кофе с нефтью. Как рассказал URA.RU автор идеи, главный секрет напитка в сиропе, который производится только в Тюменской области.

«Специально для нас в Заводоуковске (Тюменская область) делают сироп из сосновых шишек. Больше в России его нигде не производят. На его основе мы делаем съедобную субстанцию, которая очень похожа на нефть. И при подаче кофе мы ее капаем, получается такое радужное пятно, как разлитая нефть. А по вкусу — это кофе с сосновыми шишками. На чемпионате России мы ставим фудтрак с нашим кофе», — рассказа URA.RU директор сети фудтраков Visit Tyumen Николай Петренко.

Чемпионат России по биатлону в Тюмени пройдет с 23 по 31 марта в спортивном комплексе «Жемчужина Сибири». Ранее URA.RU писало, что комментировать его приедет Дмитрий Губерниев.