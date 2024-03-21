В Тюмени гости чемпионата России по биатлону попробуют съедобную нефть

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Клипарт по теме "Ресторан и кафе". Пермь , общепит, бар, кафе, бариста, ресторан, кофе
Основу «нефтяного пятна» в кофе составляет сироп на сосновых шишках, который изготавливают только в Тюменской области Фото:

В Тюмени во время проведения чемпионата России по биатлону участникам и гостям соревнований подадут кофе с нефтью. Как рассказал URA.RU автор идеи, главный секрет напитка в сиропе, который производится только в Тюменской области.

«Специально для нас в Заводоуковске (Тюменская область) делают сироп из сосновых шишек. Больше в России его нигде не производят. На его основе мы делаем съедобную субстанцию, которая очень похожа на нефть. И при подаче кофе мы ее капаем, получается такое радужное пятно, как разлитая нефть. А по вкусу — это кофе с сосновыми шишками. На чемпионате России мы ставим фудтрак с нашим кофе», — рассказа URA.RU директор сети фудтраков Visit Tyumen Николай Петренко.

Чемпионат России по биатлону в Тюмени пройдет с 23 по 31 марта в спортивном комплексе «Жемчужина Сибири». Ранее URA.RU писало, что комментировать его приедет Дмитрий Губерниев.

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В Тюмени во время проведения чемпионата России по биатлону участникам и гостям соревнований подадут кофе с нефтью. Как рассказал URA.RU автор идеи, главный секрет напитка в сиропе, который производится только в Тюменской области. «Специально для нас в Заводоуковске (Тюменская область) делают сироп из сосновых шишек. Больше в России его нигде не производят. На его основе мы делаем съедобную субстанцию, которая очень похожа на нефть. И при подаче кофе мы ее капаем, получается такое радужное пятно, как разлитая нефть. А по вкусу — это кофе с сосновыми шишками. На чемпионате России мы ставим фудтрак с нашим кофе», — рассказа URA.RU директор сети фудтраков Visit Tyumen Николай Петренко. Чемпионат России по биатлону в Тюмени пройдет с 23 по 31 марта в спортивном комплексе «Жемчужина Сибири». Ранее URA.RU писало, что комментировать его приедет Дмитрий Губерниев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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