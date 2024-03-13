13 марта 2024

Дмитрий Губерниев споет для тюменцев в боулинге

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День ХМАО и ЯНАО. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, губерниев дмитрий
Дмитрий Губерниев даст концерт в Тюмени в разгар чемпионата России по биатлону Фото:

Спортивный комментатор и музыкант Дмитрий Губерниев приедет в Тюмень, чтобы дать концерт. Об этом он сообщил в своем официальном telegram-канале. Концерт пройдет на площадке одного из городских боулингов.

«Выступление группы Дмитрия Губерниева Guber Band. Тюмень! В пятницу 29 марта, в разгар чемпионата России по биатлону, выступим с большим концертом!» — указано в сообщении.

Событие пройдет в одном из самых больших залов для игры в боулинг. Чемпионат России по биатлону состоится в Тюмени с 23 по 31 марта в спортивном центре «Жемчужина Сибири». Ранее URA.RU писало, что в день открытия чемпионата Дмитрий Губерниев будет в ЯНАО комментировать открытие традиционного праздника — Дня оленевода.

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Спортивный комментатор и музыкант Дмитрий Губерниев приедет в Тюмень, чтобы дать концерт. Об этом он сообщил в своем официальном telegram-канале. Концерт пройдет на площадке одного из городских боулингов. «Выступление группы Дмитрия Губерниева Guber Band. Тюмень! В пятницу 29 марта, в разгар чемпионата России по биатлону, выступим с большим концертом!» — указано в сообщении. Событие пройдет в одном из самых больших залов для игры в боулинг. Чемпионат России по биатлону состоится в Тюмени с 23 по 31 марта в спортивном центре «Жемчужина Сибири». Ранее URA.RU писало, что в день открытия чемпионата Дмитрий Губерниев будет в ЯНАО комментировать открытие традиционного праздника — Дня оленевода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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