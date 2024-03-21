Курорт Курганской области поборется за выход в топ самых впечатляющих мест РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Санаторий "Озеро Медвежье". Курганская область , пляж, озеро медвежье
Курорт расположен на берегу озера Медвежье Фото:

Грязевой курорт «Озеро Медвежье» Курганской области попало в финал общероссийского конкурса «От южных морей до полярного края». По итогу будет определен топ-30 самых впечатляющих мест страны. Открытое голосование за объекты уже стартовало, указано на сайте организаторов конкурса.

«В конкурсе от Курганской области представлен курорт „Озеро Медвежье“ Итоги будут подведены 3 апреля», — написано на сайте организаторов. Проголосовать за одну из 89 понравившихся локаций можно на сайте проекта Местагордости.рф.

В конце февраля Курганская область стала призером всероссийской премии Russian Travel Awards. Территория заняла второе место в номинации «Регион санаторного и оздоровительного туризма».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Грязевой курорт «Озеро Медвежье» Курганской области попало в финал общероссийского конкурса «От южных морей до полярного края». По итогу будет определен топ-30 самых впечатляющих мест страны. Открытое голосование за объекты уже стартовало, указано на сайте организаторов конкурса. «В конкурсе от Курганской области представлен курорт „Озеро Медвежье“ Итоги будут подведены 3 апреля», — написано на сайте организаторов. Проголосовать за одну из 89 понравившихся локаций можно на сайте проекта Местагордости.рф. В конце февраля Курганская область стала призером всероссийской премии Russian Travel Awards. Территория заняла второе место в номинации «Регион санаторного и оздоровительного туризма».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...