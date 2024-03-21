Курорт Курганской области поборется за выход в топ самых впечатляющих мест РФ

Грязевой курорт «Озеро Медвежье» Курганской области попало в финал общероссийского конкурса «От южных морей до полярного края». По итогу будет определен топ-30 самых впечатляющих мест страны. Открытое голосование за объекты уже стартовало, указано на сайте организаторов конкурса.
«В конкурсе от Курганской области представлен курорт „Озеро Медвежье“ Итоги будут подведены 3 апреля», — написано на сайте организаторов. Проголосовать за одну из 89 понравившихся локаций можно на сайте проекта Местагордости.рф.
В конце февраля Курганская область стала призером всероссийской премии Russian Travel Awards. Территория заняла второе место в номинации «Регион санаторного и оздоровительного туризма».
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