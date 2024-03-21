21 марта 2024

Второй директор департамента курганского правительства остался без замов

У директора департамента курганского правительства Ковалева уволился зам
© Служба новостей «URA.RU»
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Избирком. Курган, чиновник, пустое кресло, вакансии, должность
Без замов остался директор депэкономики Владимир Ковалев Фото:
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Перестановки в правительстве Курганской области

У директора департамента экономического развития Курганской области Владимира Ковалева не осталось заместителей. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями. Иван Смирных, который был последним замом Ковалева, возглавил новый департамент соцполитики.

«Смирных был последним замом Ковалева. Второй зам — Алексей Черепанов — ушел в декабре, и пока ему не нашли замену. Из-за этого на Ковалева ляжет больше нагрузки», — рассказывают источники. URA.RU направило вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, которые отвечает за взаимодействие с другими ведомствами. После получения ответа информация будет дополнена.

Ранее без замов остался директор областного образования и науки Андрей Кочеров. Последний его зам Иван Хлебников уволился в сентябре. Обе вакансии замов в ведомстве, на момент написания новости, были свободны.

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У директора департамента экономического развития Курганской области Владимира Ковалева не осталось заместителей. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями. Иван Смирных, который был последним замом Ковалева, возглавил новый департамент соцполитики. «Смирных был последним замом Ковалева. Второй зам — Алексей Черепанов — ушел в декабре, и пока ему не нашли замену. Из-за этого на Ковалева ляжет больше нагрузки», — рассказывают источники. URA.RU направило вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, которые отвечает за взаимодействие с другими ведомствами. После получения ответа информация будет дополнена. Ранее без замов остался директор областного образования и науки Андрей Кочеров. Последний его зам Иван Хлебников уволился в сентябре. Обе вакансии замов в ведомстве, на момент написания новости, были свободны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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