Второй директор департамента курганского правительства остался без замов

У директора департамента экономического развития Курганской области Владимира Ковалева не осталось заместителей. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями. Иван Смирных, который был последним замом Ковалева, возглавил новый департамент соцполитики.
«Смирных был последним замом Ковалева. Второй зам — Алексей Черепанов — ушел в декабре, и пока ему не нашли замену. Из-за этого на Ковалева ляжет больше нагрузки», — рассказывают источники. URA.RU направило вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, которые отвечает за взаимодействие с другими ведомствами. После получения ответа информация будет дополнена.
Ранее без замов остался директор областного образования и науки Андрей Кочеров. Последний его зам Иван Хлебников уволился в сентябре. Обе вакансии замов в ведомстве, на момент написания новости, были свободны.
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