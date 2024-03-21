Сотрудники МЧС тренировались спасать курганцев из пожара

22 марта 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Учения прошли в микрорайоне Утяк (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спасатели МЧС совместно с другими службами и ведомствами провели учения по предотвращению пожара, а также эвакуацию жителей. Об этом написало ГУ МЧС России по Курганской области на своем сайте. «На территории микрорайона Утяк города Кургана прошли пожарно-тактические учения по организации тушения ландшафтного пожара и проведению эвакуационных мероприятий», — указано на сайте МЧС России по Курганской области. В учениях, по информации ведомства, поучаствовали сотрудники МЧС России, представители органов местного самоуправления, и других ведомств и служб. По легенде учений, как пишет МЧС, местные жители заметили загоревшуюся сухую траву в лесу около микрорайона, огонь от которой быстро распространялся в сторону жилых построек с помощью сильного порывистого ветра. ГУ МЧС России по Курганской области, указано на сайте, развернуло оперативный штаб, координирующий действия остальных участников, запрашивал дополнительные силы и средства, а также контролировал выполнение задач. «В ходе учений была применена система звукового оповещения при ЧС, организован подворовой обход. Жителей микрорайона эвакуировали на автобусах и разместили в пунктах временного размещения», — пишет МЧС на сайте. Также, отмечают спасатели, пожар тушили и не позволяли распространяться: велась разведка квадроциклами, беспилотниками чрезвычайного ведомства. Также, по данным сайта, были развернуты силы и средства подразделений, выполнена подача огнетушащих веществ на большие расстояния с помощью пожарного поезда, проведена опашка территории микрорайона и другие мероприятия для предотвращения трагедии. Цели и задачи в ходе учений спасатели и другие ведомства смогли достичь, а всего приняло участие 98 человек и 27 единиц техники. Ранее URA.RU писало, что глава курганского города проверил подготовку спасателей к пожарам. Прошли 34 единицы техники и оборудования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатели МЧС совместно с другими службами и ведомствами провели учения по предотвращению пожара, а также эвакуацию жителей. Об этом написало ГУ МЧС России по Курганской области на своем сайте. «На территории микрорайона Утяк города Кургана прошли пожарно-тактические учения по организации тушения ландшафтного пожара и проведению эвакуационных мероприятий», — указано на сайте МЧС России по Курганской области. В учениях, по информации ведомства, поучаствовали сотрудники МЧС России, представители органов местного самоуправления, и других ведомств и служб. По легенде учений, как пишет МЧС, местные жители заметили загоревшуюся сухую траву в лесу около микрорайона, огонь от которой быстро распространялся в сторону жилых построек с помощью сильного порывистого ветра. ГУ МЧС России по Курганской области, указано на сайте, развернуло оперативный штаб, координирующий действия остальных участников, запрашивал дополнительные силы и средства, а также контролировал выполнение задач. «В ходе учений была применена система звукового оповещения при ЧС, организован подворовой обход. Жителей микрорайона эвакуировали на автобусах и разместили в пунктах временного размещения», — пишет МЧС на сайте. Также, отмечают спасатели, пожар тушили и не позволяли распространяться: велась разведка квадроциклами, беспилотниками чрезвычайного ведомства. Также, по данным сайта, были развернуты силы и средства подразделений, выполнена подача огнетушащих веществ на большие расстояния с помощью пожарного поезда, проведена опашка территории микрорайона и другие мероприятия для предотвращения трагедии. Цели и задачи в ходе учений спасатели и другие ведомства смогли достичь, а всего приняло участие 98 человек и 27 единиц техники. Ранее URA.RU писало, что глава курганского города проверил подготовку спасателей к пожарам. Прошли 34 единицы техники и оборудования.