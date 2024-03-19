Глава Шадринска Антон Мокан оценил готовность к паводкам и пожарам 34 единицы спецтехники МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Подготовка к курганским пожарам в 2024 году

Глава Шадринска (Курганская область) Антон Мокан заявил о готовности городских служб к паводковому периоду и пожароопасному сезону. В ходе смотра, проведенным мэрией города совместно с представителями МЧС России, была проверена работоспособность 34 единиц спецтехники и оборудования. Об этом пишет администрация Шадринска в своем telegram-канале.

«Антон Мокан оценил готовность сил и средств Шадринска к паводку и пожароопасному сезону. Вместе с представителями администрации смотр провели сотрудники центрального аппарата МЧС России. Они проинспектировали работоспособность инженерного, пожарного, водооткачивающего оборудования, сирен и парогенераторных устройств. У мэрии выстроился внушительный строй спецтехники — всего 34 единицы» — указано в канале «Шадринск. Официально». Комиссия также проверила готовность пункта временного размещения жителей в случае ЧС во Дворце культуры.

В смотре приняли участие свыше 70 человек. Среди них представители городских служб, спасатели, пожарные, полицейские. «Люди готовы к выполнению поставленных задач, техника и оборудование исправны», — резюмировал мэр города Мокан.

Ранее URA.RU писало, что специалисты Авиалесохраны предупреждают о возможных высоких рисках пожарной опасности в Курганской области. По их предварительному прогнозу, в мае—июне 2024 года в регионе будет наибольший риск лесных пожаров. Курганские власти предварительно планируют вводить особый противопожарный режим с 5 апреля. С осени 2023 года на территории Курганской области было организовано 1220 учений по тушению ландшафтных, лесных пожаров и эвакуационным мероприятиям. Они повторятся в марте.

Глава Шадринска Антон Мокан оценил готовность МЧС к паводкам и пожарам Фото: автор telegram-канал «Шадринск. Официально»; https://t.me/shadrinskcity

Более 34 единиц техники и 70 человек приняли участие в смотре Фото: автор telegram-канал «Шадринск. Официально»; https://t.me/shadrinskcity