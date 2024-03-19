Глава Шадринска Мокан проверил готовность спасателей к паводку и пожарам. Фото

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Глава Шадринска Антон Мокан оценил готовность к паводкам и пожарам 34 единицы спецтехники МЧС Фото:
новость из сюжета
Подготовка к курганским пожарам в 2024 году

Глава Шадринска (Курганская область) Антон Мокан заявил о готовности городских служб к паводковому периоду и пожароопасному сезону. В ходе смотра, проведенным мэрией города совместно с представителями МЧС России, была проверена работоспособность 34 единиц спецтехники и оборудования. Об этом пишет администрация Шадринска в своем telegram-канале.

«Антон Мокан оценил готовность сил и средств Шадринска к паводку и пожароопасному сезону. Вместе с представителями администрации смотр провели сотрудники центрального аппарата МЧС России. Они проинспектировали работоспособность инженерного, пожарного, водооткачивающего оборудования, сирен и парогенераторных устройств. У мэрии выстроился внушительный строй спецтехники — всего 34 единицы» — указано в канале «Шадринск. Официально». Комиссия также проверила готовность пункта временного размещения жителей в случае ЧС во Дворце культуры.

В смотре приняли участие свыше 70 человек. Среди них представители городских служб, спасатели, пожарные, полицейские. «Люди готовы к выполнению поставленных задач, техника и оборудование исправны», — резюмировал мэр города Мокан.

Ранее URA.RU писало, что специалисты Авиалесохраны предупреждают о возможных высоких рисках пожарной опасности в Курганской области. По их предварительному прогнозу, в мае—июне 2024 года в регионе будет наибольший риск лесных пожаров. Курганские власти предварительно планируют вводить особый противопожарный режим с 5 апреля. С осени 2023 года на территории Курганской области было организовано 1220 учений по тушению ландшафтных, лесных пожаров и эвакуационным мероприятиям. Они повторятся в марте.

https://t.me/shadrinskcity/12602
Глава Шадринска Антон Мокан оценил готовность МЧС к паводкам и пожарам
Фото:
https://t.me/shadrinskcity/12602
Более 34 единиц техники и 70 человек приняли участие в смотре
Фото:

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Глава Шадринска (Курганская область) Антон Мокан заявил о готовности городских служб к паводковому периоду и пожароопасному сезону. В ходе смотра, проведенным мэрией города совместно с представителями МЧС России, была проверена работоспособность 34 единиц спецтехники и оборудования. Об этом пишет администрация Шадринска в своем telegram-канале. «Антон Мокан оценил готовность сил и средств Шадринска к паводку и пожароопасному сезону. Вместе с представителями администрации смотр провели сотрудники центрального аппарата МЧС России. Они проинспектировали работоспособность инженерного, пожарного, водооткачивающего оборудования, сирен и парогенераторных устройств. У мэрии выстроился внушительный строй спецтехники — всего 34 единицы» — указано в канале «Шадринск. Официально». Комиссия также проверила готовность пункта временного размещения жителей в случае ЧС во Дворце культуры. В смотре приняли участие свыше 70 человек. Среди них представители городских служб, спасатели, пожарные, полицейские. «Люди готовы к выполнению поставленных задач, техника и оборудование исправны», — резюмировал мэр города Мокан. Ранее URA.RU писало, что специалисты Авиалесохраны предупреждают о возможных высоких рисках пожарной опасности в Курганской области. По их предварительному прогнозу, в мае—июне 2024 года в регионе будет наибольший риск лесных пожаров. Курганские власти предварительно планируют вводить особый противопожарный режим с 5 апреля. С осени 2023 года на территории Курганской области было организовано 1220 учений по тушению ландшафтных, лесных пожаров и эвакуационным мероприятиям. Они повторятся в марте.
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