22 марта 2024

Курганские власти выделили дополнительные деньги на борьбу с пожарами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Силуанова. Курган, шумков вадим
Шумков сообщил о дополнительной финансовой поддержке в подготовке к пожароопасному сезону Фото:
новость из сюжета
Подготовка к курганским пожарам в 2024 году

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выделил дополнительные средства на подготовку к пожароопасному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Такое решение было озвучено во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

«На областной комиссии сверили ключевые направления работы по подготовке к паводку и пожароопасному сезону. Будет оказана дополнительная финансовая поддержка городским и окружным администрациям для покупки инвентаря для окоса сухой растительности и опашке населенных пунктов», — приводятся слова Шумкова в telegram-канале правительства.

Ранее Шумков отчитался о подготовке к пожароопасному сезону 2024 года перед главой Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым. Глава региона отметил, что для муниципальных образований с наибольшим количеством садоводств приобретены пять квадрокоптеров, а на базе Курганского лесопожарного центра планируется формирования дополнительной команды пожаротушения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков выделил дополнительные средства на подготовку к пожароопасному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Такое решение было озвучено во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. «На областной комиссии сверили ключевые направления работы по подготовке к паводку и пожароопасному сезону. Будет оказана дополнительная финансовая поддержка городским и окружным администрациям для покупки инвентаря для окоса сухой растительности и опашке населенных пунктов», — приводятся слова Шумкова в telegram-канале правительства. Ранее Шумков отчитался о подготовке к пожароопасному сезону 2024 года перед главой Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым. Глава региона отметил, что для муниципальных образований с наибольшим количеством садоводств приобретены пять квадрокоптеров, а на базе Курганского лесопожарного центра планируется формирования дополнительной команды пожаротушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...