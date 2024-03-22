Курганские власти выделили дополнительные деньги на борьбу с пожарами

Шумков сообщил о дополнительной финансовой поддержке в подготовке к пожароопасному сезону Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Подготовка к курганским пожарам в 2024 году

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выделил дополнительные средства на подготовку к пожароопасному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Такое решение было озвучено во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

«На областной комиссии сверили ключевые направления работы по подготовке к паводку и пожароопасному сезону. Будет оказана дополнительная финансовая поддержка городским и окружным администрациям для покупки инвентаря для окоса сухой растительности и опашке населенных пунктов», — приводятся слова Шумкова в telegram-канале правительства.

Ранее Шумков отчитался о подготовке к пожароопасному сезону 2024 года перед главой Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым. Глава региона отметил, что для муниципальных образований с наибольшим количеством садоводств приобретены пять квадрокоптеров, а на базе Курганского лесопожарного центра планируется формирования дополнительной команды пожаротушения.