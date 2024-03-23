Мэр Салехарда объявил возложение цветов в память о жертвах «Крокуса»

В Салехарде (ЯНАО) 24 марта состоится возложение цветов в память о жертвах террористического акта в «Крокус Сити Холле». Церемония начнется в 12:00 на площади у «Ямальской филармонии», сообщил мэр города Алексей Титовский.
«Салехардцы, на площади у „Ямальской филармонии“ в 12:00 состоится возложение цветов в память о жертвах террористического акта в „Крокус Сити Холле“. Салехард скорбит вместе со всей нашей страной», — написал Титовский в своем telegram-канале.
В Подмосковье произошла стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл». Террористы открыли огонь по людям, которые шли на концерт группы «Пикник». На данный момент известно о 152 пострадавших и 133 погибших.
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