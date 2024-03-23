23 марта 2024
22 марта 2024

Мэр Салехарда объявил возложение цветов в память о жертвах «Крокуса»

© Служба новостей «URA.RU»
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Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
Титовский объявил о возложении цветов в память о жертвах «Крокуса» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Салехарде (ЯНАО) 24 марта состоится возложение цветов в память о жертвах террористического акта в «Крокус Сити Холле». Церемония начнется в 12:00 на площади у «Ямальской филармонии», сообщил мэр города Алексей Титовский.

«Салехардцы, на площади у „Ямальской филармонии“ в 12:00 состоится возложение цветов в память о жертвах террористического акта в „Крокус Сити Холле“. Салехард скорбит вместе со всей нашей страной», — написал Титовский в своем telegram-канале.

В Подмосковье произошла стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл». Террористы открыли огонь по людям, которые шли на концерт группы «Пикник». На данный момент известно о 152 пострадавших и 133 погибших.

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В Салехарде (ЯНАО) 24 марта состоится возложение цветов в память о жертвах террористического акта в «Крокус Сити Холле». Церемония начнется в 12:00 на площади у «Ямальской филармонии», сообщил мэр города Алексей Титовский. «Салехардцы, на площади у „Ямальской филармонии“ в 12:00 состоится возложение цветов в память о жертвах террористического акта в „Крокус Сити Холле“. Салехард скорбит вместе со всей нашей страной», — написал Титовский в своем telegram-канале. В Подмосковье произошла стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл». Террористы открыли огонь по людям, которые шли на концерт группы «Пикник». На данный момент известно о 152 пострадавших и 133 погибших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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