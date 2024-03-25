Тюменские депутаты потратят миллионы рублей на сувениры, блокноты и ручки

Из бюджета потратятся на праздничные кружки, ручки и прочие сувениры Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменская областная дума потратит почти 2,5 млн рублей на брендированные брелоки, ручки, блокноты, кружки и пакеты. На все предметы будет нанесена символика в честь 30-летия регионального парламента. Информация представлена на сайте госзакупок.

«Оказание услуг по изготовлению продукции из дерева и металла, фарфора, канцелярских наборов и принадлежностей, пакетов из полиэтилена. Общая сумма — 2 454 400 рублей», — следует из лотов на сайте госзакупок.

Тюменская областная дума заказывает продукцию, брендированную символикой в честь 30-летия парламента, которое будет праздноваться в апреле. В списке необходимого — ручки, блокноты, брелоки, кружки, ежедневники, чайные наборы и пакеты.