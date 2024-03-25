Тюменские депутаты потратят миллионы рублей на сувениры, блокноты и ручки

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Пресс-конференция губернатора Владимира Якушева, приуроченная к 73-летию Тюменской области. Тюмень, якушев владимир, чайная пара, ручка в руке
Из бюджета потратятся на праздничные кружки, ручки и прочие сувениры Фото:

Тюменская областная дума потратит почти 2,5 млн рублей на брендированные брелоки, ручки, блокноты, кружки и пакеты. На все предметы будет нанесена символика в честь 30-летия регионального парламента. Информация представлена на сайте госзакупок.

«Оказание услуг по изготовлению продукции из дерева и металла, фарфора, канцелярских наборов и принадлежностей, пакетов из полиэтилена. Общая сумма — 2 454 400 рублей», — следует из лотов на сайте госзакупок.

Тюменская областная дума заказывает продукцию, брендированную символикой в честь 30-летия парламента, которое будет праздноваться в апреле. В списке необходимого — ручки, блокноты, брелоки, кружки, ежедневники, чайные наборы и пакеты.

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Тюменская областная дума потратит почти 2,5 млн рублей на брендированные брелоки, ручки, блокноты, кружки и пакеты. На все предметы будет нанесена символика в честь 30-летия регионального парламента. Информация представлена на сайте госзакупок. «Оказание услуг по изготовлению продукции из дерева и металла, фарфора, канцелярских наборов и принадлежностей, пакетов из полиэтилена. Общая сумма — 2 454 400 рублей», — следует из лотов на сайте госзакупок. Тюменская областная дума заказывает продукцию, брендированную символикой в честь 30-летия парламента, которое будет праздноваться в апреле. В списке необходимого — ручки, блокноты, брелоки, кружки, ежедневники, чайные наборы и пакеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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