25 марта 2024

Курганских бизнесменов, у которых будут гореть поля, лишат господдержки

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Митино. ЗАО "картофель". Курган, поле, посевная, поля, зао картофель
За пожары на землях для сельского хозяйства бизнесменов могут лишить поддержки Фото:
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Подготовка к курганским пожарам в 2024 году

В Курганской области бизнесменов из сферы сельского хозяйства лишат государственной поддержки в случае возгорания на специальных землях. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального департамента агропромышленного комплекса.

«Кроме того, в региональных порядках предусмотрена норма по лишению государственной поддержки за сжигание пожнивных остатков, также и в случаях возгорания на землях сельскохозяйственного назначения. В случае выявления пожаров сельскохозяйственный товаропроизводитель, привлеченный к ответственности лишается мер государственной поддержки», — указано в посте департамента.

Между тем сообщается, что в Курганской области также созданы добровольные пожарные дружины. Всего появилось 25 таких объединений в регионе. В дружины также вошли предприниматели, штат которых превышает две тысячи человек. Отмечается, что по мере необходимости к опашке земель привлекут больше 350 тракторов.

Ранее URA.RU писало, что специалисты предупреждают о возможных высоких рисках пожарной опасности в Курганской области в мае—июне 2024 года. Прогноз основан на анализе гидрометеорологической обстановки.

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В Курганской области бизнесменов из сферы сельского хозяйства лишат государственной поддержки в случае возгорания на специальных землях. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального департамента агропромышленного комплекса. «Кроме того, в региональных порядках предусмотрена норма по лишению государственной поддержки за сжигание пожнивных остатков, также и в случаях возгорания на землях сельскохозяйственного назначения. В случае выявления пожаров сельскохозяйственный товаропроизводитель, привлеченный к ответственности лишается мер государственной поддержки», — указано в посте департамента. Между тем сообщается, что в Курганской области также созданы добровольные пожарные дружины. Всего появилось 25 таких объединений в регионе. В дружины также вошли предприниматели, штат которых превышает две тысячи человек. Отмечается, что по мере необходимости к опашке земель привлекут больше 350 тракторов. Ранее URA.RU писало, что специалисты предупреждают о возможных высоких рисках пожарной опасности в Курганской области в мае—июне 2024 года. Прогноз основан на анализе гидрометеорологической обстановки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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