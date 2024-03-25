Курганских бизнесменов, у которых будут гореть поля, лишат господдержки

В Курганской области бизнесменов из сферы сельского хозяйства лишат государственной поддержки в случае возгорания на специальных землях. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального департамента агропромышленного комплекса.
«Кроме того, в региональных порядках предусмотрена норма по лишению государственной поддержки за сжигание пожнивных остатков, также и в случаях возгорания на землях сельскохозяйственного назначения. В случае выявления пожаров сельскохозяйственный товаропроизводитель, привлеченный к ответственности лишается мер государственной поддержки», — указано в посте департамента.
Между тем сообщается, что в Курганской области также созданы добровольные пожарные дружины. Всего появилось 25 таких объединений в регионе. В дружины также вошли предприниматели, штат которых превышает две тысячи человек. Отмечается, что по мере необходимости к опашке земель привлекут больше 350 тракторов.
Ранее URA.RU писало, что специалисты предупреждают о возможных высоких рисках пожарной опасности в Курганской области в мае—июне 2024 года. Прогноз основан на анализе гидрометеорологической обстановки.
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