В здании курганской Росгвардии сотрудники МЧС учились тушить пожар. Фото

26 марта 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Пожарные и Росгвардия провели совместные учения (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Подготовка к курганским пожарам в 2024 году В Кургане прошли учения пожарно-спасательного гарнизона вместе с сотрудникам регионального управления Росгвардии. Спасатели тушили пожар на базе одного из помещений ведомства. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по Курганской области. «По замыслу учений, в одном из служебных помещений управления Росгвардии по Курганской области на первом этаже произошло замыкание электропроводки, в результате чего возник пожар. Едкий дым стремительно распространился по всему зданию. Незамедлительно была организована эвакуация личного состава и имущества», — указано на сайте. Сообщается, что во время учения пожарные эвакуировали людей с четвертого этажа, который по задумке был заблокирован. Для спасения пострадавших спасатели использовали автолестницу и маски. Учебный пожар площадью в 25 квадратных метров был ликвидирован. «Все цели и задачи в ходе учений были выполнены профессионально и в полном объеме», — указано на сайте курганского управления МЧС. Ранее URA.RU писало, что спасатели МЧС совместно с другими службами и ведомствами провели учения по предотвращению пожара, а также эвакуацию жителей. В учениях также принимали участие представители органов местного самоуправления, а также других ведомств и служб. Курганские пожарные провели учения в здании управления Росгвардии сайт ГУ МЧС России по Курганской области Для тушения учебного пожара спасатели использовали автолестницу сайт ГУ МЧС России по Курганской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане прошли учения пожарно-спасательного гарнизона вместе с сотрудникам регионального управления Росгвардии. Спасатели тушили пожар на базе одного из помещений ведомства. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по Курганской области. «По замыслу учений, в одном из служебных помещений управления Росгвардии по Курганской области на первом этаже произошло замыкание электропроводки, в результате чего возник пожар. Едкий дым стремительно распространился по всему зданию. Незамедлительно была организована эвакуация личного состава и имущества», — указано на сайте. Сообщается, что во время учения пожарные эвакуировали людей с четвертого этажа, который по задумке был заблокирован. Для спасения пострадавших спасатели использовали автолестницу и маски. Учебный пожар площадью в 25 квадратных метров был ликвидирован. «Все цели и задачи в ходе учений были выполнены профессионально и в полном объеме», — указано на сайте курганского управления МЧС. Ранее URA.RU писало, что спасатели МЧС совместно с другими службами и ведомствами провели учения по предотвращению пожара, а также эвакуацию жителей. В учениях также принимали участие представители органов местного самоуправления, а также других ведомств и служб.