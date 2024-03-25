В Кургане прошли учения пожарно-спасательного гарнизона вместе с сотрудникам регионального управления Росгвардии. Спасатели тушили пожар на базе одного из помещений ведомства. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по Курганской области.
«По замыслу учений, в одном из служебных помещений управления Росгвардии по Курганской области на первом этаже произошло замыкание электропроводки, в результате чего возник пожар. Едкий дым стремительно распространился по всему зданию. Незамедлительно была организована эвакуация личного состава и имущества», — указано на сайте.
Сообщается, что во время учения пожарные эвакуировали людей с четвертого этажа, который по задумке был заблокирован. Для спасения пострадавших спасатели использовали автолестницу и маски. Учебный пожар площадью в 25 квадратных метров был ликвидирован. «Все цели и задачи в ходе учений были выполнены профессионально и в полном объеме», — указано на сайте курганского управления МЧС.
Ранее URA.RU писало, что спасатели МЧС совместно с другими службами и ведомствами провели учения по предотвращению пожара, а также эвакуацию жителей. В учениях также принимали участие представители органов местного самоуправления, а также других ведомств и служб.
Курганские пожарные провели учения в здании управления Росгвардии
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В Кургане прошли учения пожарно-спасательного гарнизона вместе с сотрудникам регионального управления Росгвардии. Спасатели тушили пожар на базе одного из помещений ведомства. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по Курганской области. «По замыслу учений, в одном из служебных помещений управления Росгвардии по Курганской области на первом этаже произошло замыкание электропроводки, в результате чего возник пожар. Едкий дым стремительно распространился по всему зданию. Незамедлительно была организована эвакуация личного состава и имущества», — указано на сайте. Сообщается, что во время учения пожарные эвакуировали людей с четвертого этажа, который по задумке был заблокирован. Для спасения пострадавших спасатели использовали автолестницу и маски. Учебный пожар площадью в 25 квадратных метров был ликвидирован. «Все цели и задачи в ходе учений были выполнены профессионально и в полном объеме», — указано на сайте курганского управления МЧС. Ранее URA.RU писало, что спасатели МЧС совместно с другими службами и ведомствами провели учения по предотвращению пожара, а также эвакуацию жителей. В учениях также принимали участие представители органов местного самоуправления, а также других ведомств и служб.