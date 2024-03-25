25 марта 2024

В здании курганской Росгвардии сотрудники МЧС учились тушить пожар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд с МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, пожарные, пожары
Пожарные и Росгвардия провели совместные учения (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Подготовка к курганским пожарам в 2024 году

В Кургане прошли учения пожарно-спасательного гарнизона вместе с сотрудникам регионального управления Росгвардии. Спасатели тушили пожар на базе одного из помещений ведомства. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по Курганской области.

«По замыслу учений, в одном из служебных помещений управления Росгвардии по Курганской области на первом этаже произошло замыкание электропроводки, в результате чего возник пожар. Едкий дым стремительно распространился по всему зданию. Незамедлительно была организована эвакуация личного состава и имущества», — указано на сайте.

Сообщается, что во время учения пожарные эвакуировали людей с четвертого этажа, который по задумке был заблокирован. Для спасения пострадавших спасатели использовали автолестницу и маски. Учебный пожар площадью в 25 квадратных метров был ликвидирован. «Все цели и задачи в ходе учений были выполнены профессионально и в полном объеме», — указано на сайте курганского управления МЧС.

Ранее URA.RU писало, что спасатели МЧС совместно с другими службами и ведомствами провели учения по предотвращению пожара, а также эвакуацию жителей. В учениях также принимали участие представители органов местного самоуправления, а также других ведомств и служб.

Курганские пожарные провели учения в здании управления Росгвардии
Курганские пожарные провели учения в здании управления Росгвардии
Для тушения учебного пожара спасатели использовали автолестницу
Для тушения учебного пожара спасатели использовали автолестницу

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане прошли учения пожарно-спасательного гарнизона вместе с сотрудникам регионального управления Росгвардии. Спасатели тушили пожар на базе одного из помещений ведомства. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по Курганской области. «По замыслу учений, в одном из служебных помещений управления Росгвардии по Курганской области на первом этаже произошло замыкание электропроводки, в результате чего возник пожар. Едкий дым стремительно распространился по всему зданию. Незамедлительно была организована эвакуация личного состава и имущества», — указано на сайте. Сообщается, что во время учения пожарные эвакуировали людей с четвертого этажа, который по задумке был заблокирован. Для спасения пострадавших спасатели использовали автолестницу и маски. Учебный пожар площадью в 25 квадратных метров был ликвидирован. «Все цели и задачи в ходе учений были выполнены профессионально и в полном объеме», — указано на сайте курганского управления МЧС. Ранее URA.RU писало, что спасатели МЧС совместно с другими службами и ведомствами провели учения по предотвращению пожара, а также эвакуацию жителей. В учениях также принимали участие представители органов местного самоуправления, а также других ведомств и служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...