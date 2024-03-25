Власти Ноябрьска показали проект нового облика городской администрации. Фото

Власти Ноябрьска обновят фасад городской администрации за 5 миллионов

26 марта 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске (ЯНАО) обновят фасад городской администрации Фото: Александр Константинов © URA.RU Власти Ноябрьска выделят 5,4 миллиона рублей на проект по обновлению фасада здания городской администрации. Информацию о проекте разместили на официальном сайте ЕИС Закупки «В целом, на наш взгляд здание имеет соответствующий статусу здания внешний облик. При этом хотелось бы его обновить, но не меняя его внешний облик радикально, а подчеркнуть статусность. Издалека здание выглядит хорошо, но близи видно, что фасад устарел и требует обновления», — указано в комментариях к дизайн-проекту обновленной администрации на сайте госзакупок. Фото: документация на сайте ЕИС закупки Агентству не удалось получить оперативный комментарий администрации Ноябрьска. В административном пресс-центре на звонки корреспондента никто не ответил. На обновленном здании появятся затемненные окна, подсветка и барельефы. Будущему подрядчику рекомендуют рассмотреть применение в работе искусственного камня. При разработке проекта дизайнеры опирались на внешний облик Государственной думы и Государственного Кремлевского дворца. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО выделят 5 миллионов на проект по реконструкции традиционной деревни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Ноябрьска выделят 5,4 миллиона рублей на проект по обновлению фасада здания городской администрации. Информацию о проекте разместили на официальном сайте ЕИС Закупки «В целом, на наш взгляд здание имеет соответствующий статусу здания внешний облик. При этом хотелось бы его обновить, но не меняя его внешний облик радикально, а подчеркнуть статусность. Издалека здание выглядит хорошо, но близи видно, что фасад устарел и требует обновления», — указано в комментариях к дизайн-проекту обновленной администрации на сайте госзакупок. Агентству не удалось получить оперативный комментарий администрации Ноябрьска. В административном пресс-центре на звонки корреспондента никто не ответил. На обновленном здании появятся затемненные окна, подсветка и барельефы. Будущему подрядчику рекомендуют рассмотреть применение в работе искусственного камня. При разработке проекта дизайнеры опирались на внешний облик Государственной думы и Государственного Кремлевского дворца. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО выделят 5 миллионов на проект по реконструкции традиционной деревни.