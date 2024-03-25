Тюменских подростков зовут повторить «Крокус». Скрин

В Тюмени неизвестные призывают подростков совершить массовые расстрелы в ТРЦ

26 марта 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Организаторы обещают снабдить потенциальных участников оружием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменских подростков призывают совершить массовые расстрелы в торгово-развлекательных центрах города. Скриншот объявления, которое пришло в личном сообщении в telegram, опубликовал один из пользователей местной вейп-барахолки. «Ищут 8 человек для массового расстрела. Пришло сообщение в личку подруге. Нет ни имени пользователя, ни идентификатора, непонятно, от кого пришло», — рассказал URA.RU автор скриншота. Точное время в призыве не сообщается, однако указывается название и адрес одного из городских ТРЦ. Также в объявлении сообщается, что организаторы подготовят для участников расстрела оружие. Аналогичные призывы получают и другие подростки, целями в разных случаях указываются разные ТРЦ, сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».



URA.RU направило запрос в региональное управление ФСБ России по Тюменской области, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что в ведомстве назвали фейком сообщение о готовящемся теракте, которое появилось в социальной сети «ВКонтакте». Скрин — Vape31 в telegram-канале https://t.me/vape31_tyumen Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменских подростков призывают совершить массовые расстрелы в торгово-развлекательных центрах города. Скриншот объявления, которое пришло в личном сообщении в telegram, опубликовал один из пользователей местной вейп-барахолки. «Ищут 8 человек для массового расстрела. Пришло сообщение в личку подруге. Нет ни имени пользователя, ни идентификатора, непонятно, от кого пришло», — рассказал URA.RU автор скриншота. Точное время в призыве не сообщается, однако указывается название и адрес одного из городских ТРЦ. Также в объявлении сообщается, что организаторы подготовят для участников расстрела оружие. Аналогичные призывы получают и другие подростки, целями в разных случаях указываются разные ТРЦ, сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». URA.RU направило запрос в региональное управление ФСБ России по Тюменской области, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что в ведомстве назвали фейком сообщение о готовящемся теракте, которое появилось в социальной сети «ВКонтакте».