25 марта 2024

Тюменских подростков зовут повторить «Крокус». Скрин

В Тюмени неизвестные призывают подростков совершить массовые расстрелы в ТРЦ
© Служба новостей «URA.RU»
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Организаторы обещают снабдить потенциальных участников оружием Фото:

Тюменских подростков призывают совершить массовые расстрелы в торгово-развлекательных центрах города. Скриншот объявления, которое пришло в личном сообщении в telegram, опубликовал один из пользователей местной вейп-барахолки.

«Ищут 8 человек для массового расстрела. Пришло сообщение в личку подруге. Нет ни имени пользователя, ни идентификатора, непонятно, от кого пришло», — рассказал URA.RU автор скриншота.

Точное время в призыве не сообщается, однако указывается название и адрес одного из городских ТРЦ. Также в объявлении сообщается, что организаторы подготовят для участников расстрела оружие. Аналогичные призывы получают и другие подростки, целями в разных случаях указываются разные ТРЦ, сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».

URA.RU направило запрос в региональное управление ФСБ России по Тюменской области, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что в ведомстве назвали фейком сообщение о готовящемся теракте, которое появилось в социальной сети «ВКонтакте».

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Тюменских подростков призывают совершить массовые расстрелы в торгово-развлекательных центрах города. Скриншот объявления, которое пришло в личном сообщении в telegram, опубликовал один из пользователей местной вейп-барахолки. «Ищут 8 человек для массового расстрела. Пришло сообщение в личку подруге. Нет ни имени пользователя, ни идентификатора, непонятно, от кого пришло», — рассказал URA.RU автор скриншота. Точное время в призыве не сообщается, однако указывается название и адрес одного из городских ТРЦ. Также в объявлении сообщается, что организаторы подготовят для участников расстрела оружие. Аналогичные призывы получают и другие подростки, целями в разных случаях указываются разные ТРЦ, сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». URA.RU направило запрос в региональное управление ФСБ России по Тюменской области, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что в ведомстве назвали фейком сообщение о готовящемся теракте, которое появилось в социальной сети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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