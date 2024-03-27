Курганские силовики задержали иностранку с растением для шаманских ритуалов

Сотрудники правоохранительных органов задержали на границе в Курганкой области иностранку с запрещенным растением. Части растения гармалы используют в Средней Азии для проведения шаманских ритуалов, пишет одно из российских изданий.
«За ввоз частей растения гармала иностранке грозит большой тюремный срок в Курганской области <…> гармалу используют в странах Азии для шаманских ритуалов», — пишет telegram-канал РЕН-ТВ|Новости. Сообщается, что растение изъято и возбуждено уголовное дело.
Женщину задержали на одном из пропускных пунктов границы с Казахстаном. Она пыталась провезти запрещенное к ввозу растение гармалы, которое влияет на людей как психотропное вещество.
Ранее URA.RU сообщало, что курганский суд оштрафовал иностранца. Житель Таджикистана получил штраф в размере 50 тысяч рублей за то, что шесть раз незаконно перешел границу.
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