27 марта 2024

Курганские силовики задержали иностранку с растением для шаманских ритуалов

© Служба новостей «URA.RU»
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мыс Стрелка. Пермь, бубен, шаман, камлание
Через границу в Курганской области пытались провести растение для шаманов (архивное фото) Фото:

Сотрудники правоохранительных органов задержали на границе в Курганкой области иностранку с запрещенным растением. Части растения гармалы используют в Средней Азии для проведения шаманских ритуалов, пишет одно из российских изданий.

«За ввоз частей растения гармала иностранке грозит большой тюремный срок в Курганской области <…> гармалу используют в странах Азии для шаманских ритуалов», — пишет telegram-канал РЕН-ТВ|Новости. Сообщается, что растение изъято и возбуждено уголовное дело.

Женщину задержали на одном из пропускных пунктов границы с Казахстаном. Она пыталась провезти запрещенное к ввозу растение гармалы, которое влияет на людей как психотропное вещество.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский суд оштрафовал иностранца. Житель Таджикистана получил штраф в размере 50 тысяч рублей за то, что шесть раз незаконно перешел границу.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали на границе в Курганкой области иностранку с запрещенным растением. Части растения гармалы используют в Средней Азии для проведения шаманских ритуалов, пишет одно из российских изданий. «За ввоз частей растения гармала иностранке грозит большой тюремный срок в Курганской области <…> гармалу используют в странах Азии для шаманских ритуалов», — пишет telegram-канал РЕН-ТВ|Новости. Сообщается, что растение изъято и возбуждено уголовное дело. Женщину задержали на одном из пропускных пунктов границы с Казахстаном. Она пыталась провезти запрещенное к ввозу растение гармалы, которое влияет на людей как психотропное вещество. Ранее URA.RU сообщало, что курганский суд оштрафовал иностранца. Житель Таджикистана получил штраф в размере 50 тысяч рублей за то, что шесть раз незаконно перешел границу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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