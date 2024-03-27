В тюменской школе детей заставляли переодеваться на морозе

28 марта 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

По словам родителей, дети перед тренировкой вынуждены переодеваться на улице из-за отсутствия электроэнергии в школе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени родители воспитанников спортивной школы №2 обвинили руководство учреждения в том, что дети вынуждены переодеваться перед тренировкой на улице в минусовую температуру. Как сообщает один из тюменских пабликов в социальной сети «ВКонтакте», случилось это из-за того, что в самой школе нет электроэнергии. «Уже целый месяц дети второй спортивной школы города Тюмени переодеваются на улице. Причина в том, что в раздевалках нет электричества и на улице переодеваться теплее. Школа не может оплатить задолжность по свету, о чем ранее сообщалось в департамент по спорту города и области. Родители в шоке», — указано в сообщении. В ответе на официальный запрос URA.RU в спортивную школу №2 г. Тюмени указано, что данные тренировки по гребному слалому проводятся на закрытых площадках, где не было перебоев с электроэнергией. Руководство школы проводит беседы с тренерами для выяснения обстоятельств. Агентство направило запрос в департамент спорта и молодежной политики администрации города Тюмени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени родители воспитанников спортивной школы №2 обвинили руководство учреждения в том, что дети вынуждены переодеваться перед тренировкой на улице в минусовую температуру. Как сообщает один из тюменских пабликов в социальной сети «ВКонтакте», случилось это из-за того, что в самой школе нет электроэнергии. «Уже целый месяц дети второй спортивной школы города Тюмени переодеваются на улице. Причина в том, что в раздевалках нет электричества и на улице переодеваться теплее. Школа не может оплатить задолжность по свету, о чем ранее сообщалось в департамент по спорту города и области. Родители в шоке», — указано в сообщении. В ответе на официальный запрос URA.RU в спортивную школу №2 г. Тюмени указано, что данные тренировки по гребному слалому проводятся на закрытых площадках, где не было перебоев с электроэнергией. Руководство школы проводит беседы с тренерами для выяснения обстоятельств. Агентство направило запрос в департамент спорта и молодежной политики администрации города Тюмени.