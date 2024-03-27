27 марта 2024

В тюменской школе детей заставляли переодеваться на морозе

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, снег, зима, подростки, дети, школьники, ученики, зимние каникулы, школьные каникулы
По словам родителей, дети перед тренировкой вынуждены переодеваться на улице из-за отсутствия электроэнергии в школе Фото:

В Тюмени родители воспитанников спортивной школы №2 обвинили руководство учреждения в том, что дети вынуждены переодеваться перед тренировкой на улице в минусовую температуру. Как сообщает один из тюменских пабликов в социальной сети «ВКонтакте», случилось это из-за того, что в самой школе нет электроэнергии.

«Уже целый месяц дети второй спортивной школы города Тюмени переодеваются на улице. Причина в том, что в раздевалках нет электричества и на улице переодеваться теплее. Школа не может оплатить задолжность по свету, о чем ранее сообщалось в департамент по спорту города и области. Родители в шоке», — указано в сообщении.

В ответе на официальный запрос URA.RU в спортивную школу №2 г. Тюмени указано, что данные тренировки по гребному слалому проводятся на закрытых площадках, где не было перебоев с электроэнергией. Руководство школы проводит беседы с тренерами для выяснения обстоятельств. Агентство направило запрос в департамент спорта и молодежной политики администрации города Тюмени.

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В Тюмени родители воспитанников спортивной школы №2 обвинили руководство учреждения в том, что дети вынуждены переодеваться перед тренировкой на улице в минусовую температуру. Как сообщает один из тюменских пабликов в социальной сети «ВКонтакте», случилось это из-за того, что в самой школе нет электроэнергии. «Уже целый месяц дети второй спортивной школы города Тюмени переодеваются на улице. Причина в том, что в раздевалках нет электричества и на улице переодеваться теплее. Школа не может оплатить задолжность по свету, о чем ранее сообщалось в департамент по спорту города и области. Родители в шоке», — указано в сообщении. В ответе на официальный запрос URA.RU в спортивную школу №2 г. Тюмени указано, что данные тренировки по гребному слалому проводятся на закрытых площадках, где не было перебоев с электроэнергией. Руководство школы проводит беседы с тренерами для выяснения обстоятельств. Агентство направило запрос в департамент спорта и молодежной политики администрации города Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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