На тюменской трассе в ДТП пострадали дети. Фото

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В результате ДТП на трассе ограничено движение транспорта Фото:

В Тюменской области на трассе в сторону Омска столкнулись две иномарки. В одной из них ехала семья с двумя детьми. По информации областной Госавтоинспекции, в числе пострадавших в ДТП оказался четырехлетний ребенок.

«Четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок пострадали в ДТП на 172-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Омутинском районе Тюменской области. Здесь столкнулись Toyota и Chevrolet», — сообщается в telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, один из автомобилей выехал на встречную полосу, где затем произошло столкновение. Мальчик 2019 года рождения в результате ЧП получил ранения. В настоящее время движение на трассе ограничено. Выясняются все обстоятельства ДТП.

На трассе Тюмень — Омск столкнулись две иномарки
На трассе Тюмень — Омск столкнулись две иномарки
Фото:
Автомобили получили сильные механические повреждения
Автомобили получили сильные механические повреждения
Фото:

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В Тюменской области на трассе в сторону Омска столкнулись две иномарки. В одной из них ехала семья с двумя детьми. По информации областной Госавтоинспекции, в числе пострадавших в ДТП оказался четырехлетний ребенок. «Четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок пострадали в ДТП на 172-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Омутинском районе Тюменской области. Здесь столкнулись Toyota и Chevrolet», — сообщается в telegram-канале ведомства. По предварительной информации, один из автомобилей выехал на встречную полосу, где затем произошло столкновение. Мальчик 2019 года рождения в результате ЧП получил ранения. В настоящее время движение на трассе ограничено. Выясняются все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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