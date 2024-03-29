В Тюменской области на трассе в сторону Омска столкнулись две иномарки. В одной из них ехала семья с двумя детьми. По информации областной Госавтоинспекции, в числе пострадавших в ДТП оказался четырехлетний ребенок.
«Четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок пострадали в ДТП на 172-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Омутинском районе Тюменской области. Здесь столкнулись Toyota и Chevrolet», — сообщается в telegram-канале ведомства.
По предварительной информации, один из автомобилей выехал на встречную полосу, где затем произошло столкновение. Мальчик 2019 года рождения в результате ЧП получил ранения. В настоящее время движение на трассе ограничено. Выясняются все обстоятельства ДТП.
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В Тюменской области на трассе в сторону Омска столкнулись две иномарки. В одной из них ехала семья с двумя детьми. По информации областной Госавтоинспекции, в числе пострадавших в ДТП оказался четырехлетний ребенок. «Четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок пострадали в ДТП на 172-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Омутинском районе Тюменской области. Здесь столкнулись Toyota и Chevrolet», — сообщается в telegram-канале ведомства. По предварительной информации, один из автомобилей выехал на встречную полосу, где затем произошло столкновение. Мальчик 2019 года рождения в результате ЧП получил ранения. В настоящее время движение на трассе ограничено. Выясняются все обстоятельства ДТП.