На тюменской трассе в ДТП пострадали дети. Фото

29 марта 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

В результате ДТП на трассе ограничено движение транспорта Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюменской области на трассе в сторону Омска столкнулись две иномарки. В одной из них ехала семья с двумя детьми. По информации областной Госавтоинспекции, в числе пострадавших в ДТП оказался четырехлетний ребенок. «Четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок пострадали в ДТП на 172-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Омутинском районе Тюменской области. Здесь столкнулись Toyota и Chevrolet», — сообщается в telegram-канале ведомства. По предварительной информации, один из автомобилей выехал на встречную полосу, где затем произошло столкновение. Мальчик 2019 года рождения в результате ЧП получил ранения. В настоящее время движение на трассе ограничено. Выясняются все обстоятельства ДТП. На трассе Тюмень — Омск столкнулись две иномарки telegram-канал ГИБДД Тюменской области Фото: Автомобили получили сильные механические повреждения telegram-канал ГИБДД Тюменской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области на трассе в сторону Омска столкнулись две иномарки. В одной из них ехала семья с двумя детьми. По информации областной Госавтоинспекции, в числе пострадавших в ДТП оказался четырехлетний ребенок. «Четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок пострадали в ДТП на 172-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Омутинском районе Тюменской области. Здесь столкнулись Toyota и Chevrolet», — сообщается в telegram-канале ведомства. По предварительной информации, один из автомобилей выехал на встречную полосу, где затем произошло столкновение. Мальчик 2019 года рождения в результате ЧП получил ранения. В настоящее время движение на трассе ограничено. Выясняются все обстоятельства ДТП.