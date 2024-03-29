29 марта 2024

Топ-3 самых дорогих квартир Тюмени

В Тюмени самое дорогое жилье стоит от 43 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга , недвижимость, квартира, жилой комплекс, жилье
Квартиры находятся в центре Тюмени Фото:

В Тюмени три самые дорогие квартиры стоят от 43 до 57 миллионов рублей. В частности, в самой дешевой из них есть бассейн и хамам. URA.RU на основе сайта бесплатных объявлений рассказало, что находится в дорогостоящем жилье города.

Квартира за 43 млн рублей

Квартира-коттедж на 498 квадратных метров находится в самом центре Тюмени. В нем есть свой гараж на два авто. Также размещен бассейн, хамам, джакузи и сауна, четыре лоджии, два санузла, большая кухня-столовая, гардеробная.

Дом кирпичный с видеонаблюдением. Есть своя детская площадка во дворе на закрытой территории. В здании всего 32 квартиры.

Квартира за 56 млн рублей

Двухуровневая квартира в 144,1 квадратный метр находится в центре города. Территория закрытая и охраняемая. Кроме того, в доме работает консьерж. В шаговой доступности — набережная.

На одном из уровней ремонт выполнен по дизайн проекту. Использовались качественные материалы: обои и сантехника итальянские, на полу паркетная доска. На следующем уровне сделаны черновые работы. Высота потолка три метра.

В доме есть лифт, наземный и подземный паркинг. Также имеется телефон, интернет, кабельное телевидение, счетчики холодной и горячей воды, домофон, железная дверь.

Квартира за 57 млн рублей

Трехкомнатная квартира на 140 квадратных метров находится в самом центре Тюмени. Планировочное решение и дизайн проект продуман до мелочей. В квартире панорамные окна высотой 2,6 метра. Материалы для ремонта только качественные и дорогостоящие. Упакована мебелью из Италии.

Дом с системой безопасности 24/7. Рядом с домом находится сад, в котором есть много деревьев, кустарников, места для отдыха с семьей и детьми. Кроме того, специально для жителей под всем комплексом находится подземный двухуровневый паркинг.

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В Тюмени три самые дорогие квартиры стоят от 43 до 57 миллионов рублей. В частности, в самой дешевой из них есть бассейн и хамам. URA.RU на основе сайта бесплатных объявлений рассказало, что находится в дорогостоящем жилье города. Квартира-коттедж на 498 квадратных метров находится в самом центре Тюмени. В нем есть свой гараж на два авто. Также размещен бассейн, хамам, джакузи и сауна, четыре лоджии, два санузла, большая кухня-столовая, гардеробная. Дом кирпичный с видеонаблюдением. Есть своя детская площадка во дворе на закрытой территории. В здании всего 32 квартиры. Двухуровневая квартира в 144,1 квадратный метр находится в центре города. Территория закрытая и охраняемая. Кроме того, в доме работает консьерж. В шаговой доступности — набережная. На одном из уровней ремонт выполнен по дизайн проекту. Использовались качественные материалы: обои и сантехника итальянские, на полу паркетная доска. На следующем уровне сделаны черновые работы. Высота потолка три метра. В доме есть лифт, наземный и подземный паркинг. Также имеется телефон, интернет, кабельное телевидение, счетчики холодной и горячей воды, домофон, железная дверь. Трехкомнатная квартира на 140 квадратных метров находится в самом центре Тюмени. Планировочное решение и дизайн проект продуман до мелочей. В квартире панорамные окна высотой 2,6 метра. Материалы для ремонта только качественные и дорогостоящие. Упакована мебелью из Италии. Дом с системой безопасности 24/7. Рядом с домом находится сад, в котором есть много деревьев, кустарников, места для отдыха с семьей и детьми. Кроме того, специально для жителей под всем комплексом находится подземный двухуровневый паркинг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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