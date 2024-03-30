Бастрыкин заинтересовался тюменцем, напавшим на медперсонал с ножницами

Бастрыкин возбудил уголовное дело за покушение на убийство на тюменца, который с ножницами напал на медиковФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин завел уголовное дело на мужчину, который напал с ножницами на медицинский персонал в Ишиме. Об этом сообщили в информационном центре СК.
«Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на врачей в Тюменской области. … Мужчина с ножницами напал на пациентов и медиков в больнице в Тюменской области», — написано в telegram-канале ведомства.
Его удалось обезвредить двоим врачам. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас тюменца будут судить по признакам покушения на убийство.
В ночь с 30 на 31 марта в областной больнице номер 4 города Ишим (Тюменская область) мужчина напал с ножницами на медицинский персонал. Его обезвредили двое врачей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин завел уголовное дело на мужчину, который напал с ножницами на медицинский персонал в Ишиме. Об этом сообщили в информационном центре СК. «Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на врачей в Тюменской области. … Мужчина с ножницами напал на пациентов и медиков в больнице в Тюменской области», — написано в telegram-канале ведомства. Его удалось обезвредить двоим врачам. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас тюменца будут судить по признакам покушения на убийство. В ночь с 30 на 31 марта в областной больнице номер 4 города Ишим (Тюменская область) мужчина напал с ножницами на медицинский персонал. Его обезвредили двое врачей.