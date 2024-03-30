Происшествия Криминал Бастрыкин заинтересовался тюменцем, напавшим на медперсонал с ножницами 31 марта 2024 в 17:28 Размер текста - 17 + Бастрыкин возбудил уголовное дело за покушение на убийство на тюменца, который с ножницами напал на медиков Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин завел уголовное дело на мужчину, который напал с ножницами на медицинский персонал в Ишиме. Об этом сообщили в информационном центре СК. «Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на врачей в Тюменской области. … Мужчина с ножницами напал на пациентов и медиков в больнице в Тюменской области», — написано в telegram-канале ведомства. Его удалось обезвредить двоим врачам. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас тюменца будут судить по признакам покушения на убийство. В ночь с 30 на 31 марта в областной больнице номер 4 города Ишим (Тюменская область) мужчина напал с ножницами на медицинский персонал. Его обезвредили двое врачей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин завел уголовное дело на мужчину, который напал с ножницами на медицинский персонал в Ишиме. Об этом сообщили в информационном центре СК. «Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на врачей в Тюменской области. … Мужчина с ножницами напал на пациентов и медиков в больнице в Тюменской области», — написано в telegram-канале ведомства. Его удалось обезвредить двоим врачам. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас тюменца будут судить по признакам покушения на убийство. В ночь с 30 на 31 марта в областной больнице номер 4 города Ишим (Тюменская область) мужчина напал с ножницами на медицинский персонал. Его обезвредили двое врачей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям