30 марта 2024
29 марта 2024

Бастрыкин заинтересовался тюменцем, напавшим на медперсонал с ножницами

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин возбудил уголовное дело за покушение на убийство на тюменца, который с ножницами напал на медиков Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин завел уголовное дело на мужчину, который напал с ножницами на медицинский персонал в Ишиме. Об этом сообщили в информационном центре СК.

«Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на врачей в Тюменской области. … Мужчина с ножницами напал на пациентов и медиков в больнице в Тюменской области», — написано в telegram-канале ведомства.

Его удалось обезвредить двоим врачам. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас тюменца будут судить по признакам покушения на убийство.

В ночь с 30 на 31 марта в областной больнице номер 4 города Ишим (Тюменская область) мужчина напал с ножницами на медицинский персонал. Его обезвредили двое врачей.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин завел уголовное дело на мужчину, который напал с ножницами на медицинский персонал в Ишиме. Об этом сообщили в информационном центре СК. «Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на врачей в Тюменской области. … Мужчина с ножницами напал на пациентов и медиков в больнице в Тюменской области», — написано в telegram-канале ведомства. Его удалось обезвредить двоим врачам. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас тюменца будут судить по признакам покушения на убийство. В ночь с 30 на 31 марта в областной больнице номер 4 города Ишим (Тюменская область) мужчина напал с ножницами на медицинский персонал. Его обезвредили двое врачей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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