Власти ЯНАО поддержали первоапрельскую повестку

В соцсети правительства ЯНАО опубликовали первоапрельскую шутку
Власти ЯНАО начали 1 апреля с шутки про котов. Информацию о «важном научном открытии» ямальских ветеринаров разместили в telegram-канале «ЯМАЛ. Официально».
«Специалисты установили, что беременные кошки во время процедуры узи выражают удивление», — рассказали официальной соцсети окружного правительства. Причиной подобной реакции авторы поста назвали количество вынашиваемых котят, которое кошки наблюдают на мониторе.
Ранее URA.RU сообщало об ограничениях, которые начнут действовать в округе с 1 апреля. С сегодняшнего дня в ЯНАО запрещено охотиться на некоторые виды животных.
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