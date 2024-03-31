31 марта 2024
30 марта 2024

Власти ЯНАО поддержали первоапрельскую повестку

В соцсетях властей ЯНАО разместили первоапрельскую шутку про котов
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Салехард, правительство янао, герб янао, ямал
В соцсети правительства ЯНАО опубликовали первоапрельскую шутку Фото:

Власти ЯНАО начали 1 апреля с шутки про котов. Информацию о «важном научном открытии» ямальских ветеринаров разместили в telegram-канале «ЯМАЛ. Официально».

«Специалисты установили, что беременные кошки во время процедуры узи выражают удивление», — рассказали официальной соцсети окружного правительства. Причиной подобной реакции авторы поста назвали количество вынашиваемых котят, которое кошки наблюдают на мониторе.

Ранее URA.RU сообщало об ограничениях, которые начнут действовать в округе с 1 апреля. С сегодняшнего дня в ЯНАО запрещено охотиться на некоторые виды животных.

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Власти ЯНАО начали 1 апреля с шутки про котов. Информацию о «важном научном открытии» ямальских ветеринаров разместили в telegram-канале «ЯМАЛ. Официально». «Специалисты установили, что беременные кошки во время процедуры узи выражают удивление», — рассказали официальной соцсети окружного правительства. Причиной подобной реакции авторы поста назвали количество вынашиваемых котят, которое кошки наблюдают на мониторе. Ранее URA.RU сообщало об ограничениях, которые начнут действовать в округе с 1 апреля. С сегодняшнего дня в ЯНАО запрещено охотиться на некоторые виды животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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