Курганские власти начали готовить лагеря для 200 детей из Белгородской области. Видео

01 апреля 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Дети будут отдыхать в лагерях 21 день (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Более двух сотен детей из Белгородской области примут для отдыха загородные оздоровительные лагеря, которые начали подготовку к приему гостей. Об этом сообщил telegram-канал правительства Курганской области. «Уже в ближайшее время более 200 детей выедут из Белгорода и прибудут к нам. В течение 21 дня будут находиться в наших загородных оздоровительных лагерях. В настоящее время идет подготовка лагерей к приему детей. Все средства необходимые для проведения качественного отдыха запланированы в бюджете Курганской области», — рассказал директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров в видео, опубликованном telegram-каналом «Курганская область официально». Кроме того, Андрей Кочеров отметил, что летом в регион приедут дети из Луганской Народной Республики. Курганская область, по информации правительства, ежегодно принимает в лагерях более 100 детей из ЛНР. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область приедут отдыхать дети из белгородского города Шебекино. Их примут отдыхать загородные оздоровительные лагеря региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более двух сотен детей из Белгородской области примут для отдыха загородные оздоровительные лагеря, которые начали подготовку к приему гостей. Об этом сообщил telegram-канал правительства Курганской области. «Уже в ближайшее время более 200 детей выедут из Белгорода и прибудут к нам. В течение 21 дня будут находиться в наших загородных оздоровительных лагерях. В настоящее время идет подготовка лагерей к приему детей. Все средства необходимые для проведения качественного отдыха запланированы в бюджете Курганской области», — рассказал директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров в видео, опубликованном telegram-каналом «Курганская область официально». Кроме того, Андрей Кочеров отметил, что летом в регион приедут дети из Луганской Народной Республики. Курганская область, по информации правительства, ежегодно принимает в лагерях более 100 детей из ЛНР. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область приедут отдыхать дети из белгородского города Шебекино. Их примут отдыхать загородные оздоровительные лагеря региона.