Курганский предприниматель передал установку для борьбы с дронами на СВО. Видео

02 апреля 2024 в 06:25 Размер текста - 17 +

Прибор оказывает воздействие на средства связи и разведки противника (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава крестьянско-фермерского хозяйства Анатолий Невзоров из Курганской области передал разведчикам в зону проведения спецоперации систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили представители реготделения движения «Народный фронт». «Анатолий Невзоров неоднократно помогал фронту. В этот раз бизнесмен приобрел дорогостоящую систему РЭБ. Она отправится к нашим разведчикам на донецком направлении, а именно бойцу с позывным Коба», — написано на странице организации в соцсети «ВКонтакте». От региона регулярно поступает помощь на передовую. В конце марта депутат Шучанского округа Курганской области, член реготделения штаба «Народного фронта» Михаил Рябков отправил бойцам спецоперации с позывными Джокер и Аспан оборудование для запуска FPV-дронов. Его закупили на средства жителей села Песчанского. С инициативой выступил участник СВО с позывным Савелий, который после ранения вернулся домой и организовал сбор денег. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Анатолий Невзоров из Курганской области передал разведчикам в зону проведения спецоперации систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили представители реготделения движения «Народный фронт». «Анатолий Невзоров неоднократно помогал фронту. В этот раз бизнесмен приобрел дорогостоящую систему РЭБ. Она отправится к нашим разведчикам на донецком направлении, а именно бойцу с позывным Коба», — написано на странице организации в соцсети «ВКонтакте». От региона регулярно поступает помощь на передовую. В конце марта депутат Шучанского округа Курганской области, член реготделения штаба «Народного фронта» Михаил Рябков отправил бойцам спецоперации с позывными Джокер и Аспан оборудование для запуска FPV-дронов. Его закупили на средства жителей села Песчанского. С инициативой выступил участник СВО с позывным Савелий, который после ранения вернулся домой и организовал сбор денег.