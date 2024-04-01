01 апреля 2024

Курганский предприниматель передал установку для борьбы с дронами на СВО. Видео

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Прибор оказывает воздействие на средства связи и разведки противника (архивное фото)
Прибор оказывает воздействие на средства связи и разведки противника (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Анатолий Невзоров из Курганской области передал разведчикам в зону проведения спецоперации систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили представители реготделения движения «Народный фронт».

«Анатолий Невзоров неоднократно помогал фронту. В этот раз бизнесмен приобрел дорогостоящую систему РЭБ. Она отправится к нашим разведчикам на донецком направлении, а именно бойцу с позывным Коба», — написано на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

От региона регулярно поступает помощь на передовую. В конце марта депутат Шучанского округа Курганской области, член реготделения штаба «Народного фронта» Михаил Рябков отправил бойцам спецоперации с позывными Джокер и Аспан оборудование для запуска FPV-дронов. Его закупили на средства жителей села Песчанского. С инициативой выступил участник СВО с позывным Савелий, который после ранения вернулся домой и организовал сбор денег.

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Глава крестьянско-фермерского хозяйства Анатолий Невзоров из Курганской области передал разведчикам в зону проведения спецоперации систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили представители реготделения движения «Народный фронт». «Анатолий Невзоров неоднократно помогал фронту. В этот раз бизнесмен приобрел дорогостоящую систему РЭБ. Она отправится к нашим разведчикам на донецком направлении, а именно бойцу с позывным Коба», — написано на странице организации в соцсети «ВКонтакте». От региона регулярно поступает помощь на передовую. В конце марта депутат Шучанского округа Курганской области, член реготделения штаба «Народного фронта» Михаил Рябков отправил бойцам спецоперации с позывными Джокер и Аспан оборудование для запуска FPV-дронов. Его закупили на средства жителей села Песчанского. С инициативой выступил участник СВО с позывным Савелий, который после ранения вернулся домой и организовал сбор денег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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