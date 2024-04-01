Тюменцы обратились к президенту из-за опасного участка дороги

02 апреля 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Представители народного фронта обратились к президенту из-за бездействия властей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Тюмени пытаются добиться безопасности для своих детей, которые ежедневно ходят до остановки по проезжий части. Об этом сообщил Народный фронт в Тюменской области. «На улице Алексея Маресьева дети каждый раз рискуют жизнью, идя до автобусной остановки. Все дело в том, что по этой улице водители объезжают пробки и заторы. Пешеходам приходится идти по грязной обочине дороги мимо пролетающих машин. Родители неоднократно пытались обратить внимание властей на опасные условия, но все обращения оставались безрезультатными. Устав от бездействия чиновников, они обратились на Прямую линию с Президентом, лидером Народного фронта, Владимиром Путиным», — сообщается в пресс-релизе ОНФ. По данным агентства, в начале улицы Алексея Маресьева установлены знаки, которые водители не замечают или игнорируют. По улице водители объезжают пробки на 50 лет Октября до Чекистов. На улице полностью отсутствуют тротуары, а ширина дороги с трудом позволяет разъехаться даже двум машинам. В ОНФ считают, что идущие до автобусной остановки дети могут в любой момент угодить под колеса машин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тюмени пытаются добиться безопасности для своих детей, которые ежедневно ходят до остановки по проезжий части. Об этом сообщил Народный фронт в Тюменской области. «На улице Алексея Маресьева дети каждый раз рискуют жизнью, идя до автобусной остановки. Все дело в том, что по этой улице водители объезжают пробки и заторы. Пешеходам приходится идти по грязной обочине дороги мимо пролетающих машин. Родители неоднократно пытались обратить внимание властей на опасные условия, но все обращения оставались безрезультатными. Устав от бездействия чиновников, они обратились на Прямую линию с Президентом, лидером Народного фронта, Владимиром Путиным», — сообщается в пресс-релизе ОНФ. По данным агентства, в начале улицы Алексея Маресьева установлены знаки, которые водители не замечают или игнорируют. По улице водители объезжают пробки на 50 лет Октября до Чекистов. На улице полностью отсутствуют тротуары, а ширина дороги с трудом позволяет разъехаться даже двум машинам. В ОНФ считают, что идущие до автобусной остановки дети могут в любой момент угодить под колеса машин.