В Кургане начнут масштабные ремонты подъездов

В Кургане отремонтируют 406 подъездов многоквартирных домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель главы Кургана, директор департамента ЖКХ Роман Медведев сообщил о планах ремонта 406 подъездов в городе. При этом отмечается, что в график ремонта были включены те многоквартирные дома, в которых жильцы своевременно оплачивают услуги, передает корреспондент URA.RU с заседания общегородского штаба по ЖКХ.

«Согласно законодательству, периодичность ремонта подъездов должна составлять один раз в пять лет либо в зависимости от его износа. Госжилинспекцией и ДЖКХ мэрии Кургана был определен перечень из 406 подъездов, которые отремонтируют», — сообщил Медведев. Он отметил, что основная работа сейчас заключается в том, чтобы подготовить город к предстоящему отопительному сезону 2024 года.

Начальник Государственной жилищной инспекции Курганской области Дмитрий Пысин, присутствовавший на заседании штаба, также объяснил, по какому принципу выбираются подъезды, которые будут ремонтироваться. «Выбор подъездов для ремонта основывается на случайной выборке. Но учитывалась и своевременность оплаты жилищных услуг, так как подъезды ремонтируются за счет граждан», — заявил Пысин. Также он призвал управкомпании строго придерживаться установленных сроков и графика по ремонту подъездов.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти выделили более 330 миллионов рублей на ремонт 124 дворов в Кургане. В рамках проекта «100 дворов» планируют обновить территории на улицах Станционная, Кирова и Коли Мяготина.