Тюменских врачей, обезвредивших мужчину, напавшего с ножницами, хотят наградить

03 апреля 2024 в 04:48 Размер текста - 17 +

Двое врачей в Ишиме обезвредили мужчину, нападавшего на медперсонал с ножницами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Терапевта Шахзода Яхшибоева и оториноларинголога Александра Гартунг хотят наградить за обезвреживание мужчины, который напал на медперсонал и пациентов с ножницами. Об этом сообщила пресс-секретарь больницы Жанна Стрижак. «Сейчас руководство рассматривает вопрос об их награждении», — рассказала Стрижак NEFT. Она добавила, что врачи Яхшибоев и Гартунг быстро среагировали на угрозу, повалили мужчину на пол и забрали острый предмет у него из рук. В ночь с 30 на 31 марта в областной больнице номер 4 города Ишим (Тюменская область) мужчина напал с ножницами на медицинский персонал. Его обезвредили двое врачей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Терапевта Шахзода Яхшибоева и оториноларинголога Александра Гартунг хотят наградить за обезвреживание мужчины, который напал на медперсонал и пациентов с ножницами. Об этом сообщила пресс-секретарь больницы Жанна Стрижак. «Сейчас руководство рассматривает вопрос об их награждении», — рассказала Стрижак NEFT. Она добавила, что врачи Яхшибоев и Гартунг быстро среагировали на угрозу, повалили мужчину на пол и забрали острый предмет у него из рук. В ночь с 30 на 31 марта в областной больнице номер 4 города Ишим (Тюменская область) мужчина напал с ножницами на медицинский персонал. Его обезвредили двое врачей.