Тюменских врачей, обезвредивших мужчину, напавшего с ножницами, хотят наградить

Терапевта Шахзода Яхшибоева и оториноларинголога Александра Гартунг хотят наградить за обезвреживание мужчины, который напал на медперсонал и пациентов с ножницами. Об этом сообщила пресс-секретарь больницы Жанна Стрижак.
«Сейчас руководство рассматривает вопрос об их награждении», — рассказала Стрижак NEFT. Она добавила, что врачи Яхшибоев и Гартунг быстро среагировали на угрозу, повалили мужчину на пол и забрали острый предмет у него из рук.
В ночь с 30 на 31 марта в областной больнице номер 4 города Ишим (Тюменская область) мужчина напал с ножницами на медицинский персонал. Его обезвредили двое врачей.
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