02 апреля 2024

Тюменских врачей, обезвредивших мужчину, напавшего с ножницами, хотят наградить

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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Двое врачей в Ишиме обезвредили мужчину, нападавшего на медперсонал с ножницами Фото:

Терапевта Шахзода Яхшибоева и оториноларинголога Александра Гартунг хотят наградить за обезвреживание мужчины, который напал на медперсонал и пациентов с ножницами. Об этом сообщила пресс-секретарь больницы Жанна Стрижак.

«Сейчас руководство рассматривает вопрос об их награждении», — рассказала Стрижак NEFT. Она добавила, что врачи Яхшибоев и Гартунг быстро среагировали на угрозу, повалили мужчину на пол и забрали острый предмет у него из рук.

В ночь с 30 на 31 марта в областной больнице номер 4 города Ишим (Тюменская область) мужчина напал с ножницами на медицинский персонал. Его обезвредили двое врачей.

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Терапевта Шахзода Яхшибоева и оториноларинголога Александра Гартунг хотят наградить за обезвреживание мужчины, который напал на медперсонал и пациентов с ножницами. Об этом сообщила пресс-секретарь больницы Жанна Стрижак. «Сейчас руководство рассматривает вопрос об их награждении», — рассказала Стрижак NEFT. Она добавила, что врачи Яхшибоев и Гартунг быстро среагировали на угрозу, повалили мужчину на пол и забрали острый предмет у него из рук. В ночь с 30 на 31 марта в областной больнице номер 4 города Ишим (Тюменская область) мужчина напал с ножницами на медицинский персонал. Его обезвредили двое врачей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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