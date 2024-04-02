02 апреля 2024

Полиция задержала курганца, который хранил обрез

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, бойня
Курганца обвиняют в незаконном хранении оружия Фото:

Полицейские изъяли у жителя Кургана двухствольное охотничье ружье, которое было произведено незаконно. Мужчина также хранил оружие незаконно. Против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщается в официальном telegram-канале управления полиции по Курганской области.

«Накануне сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по г. Кургану в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъяли по месту проживания 37-летнего мужчины в областном центре двуствольное охотничье ружье. Согласно заключению эксперта, оно изготовлено промышленным способом, при этом в конструкцию самодельным способом внесены необратимые изменения», — указано в посте канала.

Сообщается, что, помимо ружья, у курганца изъяли патроны и газовый пистолет. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, но тогда его обвиняли в преступлениях, связанных с имуществом. Сейчас курганца обвиняют в незаконном приобретении, передаче или ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы до пяти лет. В посте полиции указано, что мужчина задержан.

Ранее URA.RU писало, что жителю Частоозерского округа Курганской области грозило до пяти лет лишения свободы за незаконное хранение двуствольного ружья, винтовки и патронов. Тогда подозреваем находился под подпиской о невыезде.

Курганец незаконно хранил охотничье ружье
Курганец незаконно хранил охотничье ружье
Курганец также незаконно хранил газовый пистолет и патроны
Курганец также незаконно хранил газовый пистолет и патроны

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Полицейские изъяли у жителя Кургана двухствольное охотничье ружье, которое было произведено незаконно. Мужчина также хранил оружие незаконно. Против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщается в официальном telegram-канале управления полиции по Курганской области. «Накануне сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по г. Кургану в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъяли по месту проживания 37-летнего мужчины в областном центре двуствольное охотничье ружье. Согласно заключению эксперта, оно изготовлено промышленным способом, при этом в конструкцию самодельным способом внесены необратимые изменения», — указано в посте канала. Сообщается, что, помимо ружья, у курганца изъяли патроны и газовый пистолет. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, но тогда его обвиняли в преступлениях, связанных с имуществом. Сейчас курганца обвиняют в незаконном приобретении, передаче или ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы до пяти лет. В посте полиции указано, что мужчина задержан. Ранее URA.RU писало, что жителю Частоозерского округа Курганской области грозило до пяти лет лишения свободы за незаконное хранение двуствольного ружья, винтовки и патронов. Тогда подозреваем находился под подпиской о невыезде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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