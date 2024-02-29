Мужчина незаконно хранил двуствольное ружье (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителю Частоозерского округа Курганской области грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное хранение двуствольного ружья, винтовки и патронов. Данная информация размещена на сайте областного УМВД.

«В подполе частного дома и надворных постройках у злоумышленника полицейские обнаружили двуствольное охотничье ружье, не зарегистрированное в установленном порядке, патроны, а также предмет, схожий с малокалиберной Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — указано в сообщении.

Оружие и патроны обнаружили сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД «Петуховский». Представители полиции отметили, что в конструкцию похожего на винтовку предмета были внесены изменения, из-за чего она стала пригодна для выстрелов. Полицейские изъяли незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы. Подозреваемый на время следствия будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сотрудники МВД задержали жителя Кургана, который незаконно хранил охотничий самозарядный карабин и патроны. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Полицейские обнаружили двуствольное ружье и предмет, похожий на малокалиберную винтовку Фото: пресс-служба областного УМВД, https://45.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/47733464