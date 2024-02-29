Курганец незаконно хранил оружие и патроны. Фото

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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, ружье, бойня
Мужчина незаконно хранил двуствольное ружье (архивное фото) Фото:

Жителю Частоозерского округа Курганской области грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное хранение двуствольного ружья, винтовки и патронов. Данная информация размещена на сайте областного УМВД.

«В подполе частного дома и надворных постройках у злоумышленника полицейские обнаружили двуствольное охотничье ружье, не зарегистрированное в установленном порядке, патроны, а также предмет, схожий с малокалиберной Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — указано в сообщении.

Оружие и патроны обнаружили сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД «Петуховский». Представители полиции отметили, что в конструкцию похожего на винтовку предмета были внесены изменения, из-за чего она стала пригодна для выстрелов. Полицейские изъяли незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы. Подозреваемый на время следствия будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сотрудники МВД задержали жителя Кургана, который незаконно хранил охотничий самозарядный карабин и патроны. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Полицейские обнаружили двуствольное ружье и предмет, похожий на малокалиберную винтовку
Полицейские обнаружили двуствольное ружье и предмет, похожий на малокалиберную винтовку
Фото:
Также житель Частоозерского округа незаконно хранил патроны
Также житель Частоозерского округа незаконно хранил патроны
Фото:

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Жителю Частоозерского округа Курганской области грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное хранение двуствольного ружья, винтовки и патронов. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. «В подполе частного дома и надворных постройках у злоумышленника полицейские обнаружили двуствольное охотничье ружье, не зарегистрированное в установленном порядке, патроны, а также предмет, схожий с малокалиберной Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — указано в сообщении. Оружие и патроны обнаружили сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД «Петуховский». Представители полиции отметили, что в конструкцию похожего на винтовку предмета были внесены изменения, из-за чего она стала пригодна для выстрелов. Полицейские изъяли незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы. Подозреваемый на время следствия будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее сотрудники МВД задержали жителя Кургана, который незаконно хранил охотничий самозарядный карабин и патроны. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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