Росгвардейцы изъяли сотни единиц незаконного оружия у курганцев

03 апреля 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Росгвардия отчиталась о работе с незаконным оружием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За первые три месяца 2024 года сотрудники управления Росгвардии по Курганской изъяли 250 единиц оружия. Всего силовики нашли более 120 нарушений при проверке гражданского оружия у жителей. Об этом сообщается на официальном сайте курганского управления Росгвардии. «В ходе проверок составлены административные материалы по выявленным нарушениям, и из оборота изъято 250 единиц оружия», — сообщили в Управлении Росгвардии по Курганской области. Также в управление поступило свыше 4,7 тысяч заявлений, на основании которых было выдано более 3,5 тысяч разрешительных документов, а более 620 лицензий и разрешений аннулировано. На сайте также сообщается, что граждане могут добровольно сдать незаконно хранящееся и зарегистрированное оружие. В рамках региональной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области» уже около 60 человек сдали оружие, получив за это вознаграждение свыше 200 тысяч рублей. Также жители передали силовикам около трех килограммов пороха и больше сотни патронов. Ранее URA.RU писало, что полицейские изъяли у жителя Кургана двухствольное охотничье ружье, которое было произведено незаконно. Мужчина также хранил оружие незаконно. Против него возбудили уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За первые три месяца 2024 года сотрудники управления Росгвардии по Курганской изъяли 250 единиц оружия. Всего силовики нашли более 120 нарушений при проверке гражданского оружия у жителей. Об этом сообщается на официальном сайте курганского управления Росгвардии. «В ходе проверок составлены административные материалы по выявленным нарушениям, и из оборота изъято 250 единиц оружия», — сообщили в Управлении Росгвардии по Курганской области. Также в управление поступило свыше 4,7 тысяч заявлений, на основании которых было выдано более 3,5 тысяч разрешительных документов, а более 620 лицензий и разрешений аннулировано. На сайте также сообщается, что граждане могут добровольно сдать незаконно хранящееся и зарегистрированное оружие. В рамках региональной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области» уже около 60 человек сдали оружие, получив за это вознаграждение свыше 200 тысяч рублей. Также жители передали силовикам около трех килограммов пороха и больше сотни патронов. Ранее URA.RU писало, что полицейские изъяли у жителя Кургана двухствольное охотничье ружье, которое было произведено незаконно. Мужчина также хранил оружие незаконно. Против него возбудили уголовное дело.