02 апреля 2024

Росгвардейцы изъяли сотни единиц незаконного оружия у курганцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Пылков. Курган, автомат, патроны, оружие, выстрел, сво, военный
Росгвардия отчиталась о работе с незаконным оружием Фото:

За первые три месяца 2024 года сотрудники управления Росгвардии по Курганской изъяли 250 единиц оружия. Всего силовики нашли более 120 нарушений при проверке гражданского оружия у жителей. Об этом сообщается на официальном сайте курганского управления Росгвардии.

«В ходе проверок составлены административные материалы по выявленным нарушениям, и из оборота изъято 250 единиц оружия», — сообщили в Управлении Росгвардии по Курганской области. Также в управление поступило свыше 4,7 тысяч заявлений, на основании которых было выдано более 3,5 тысяч разрешительных документов, а более 620 лицензий и разрешений аннулировано.

На сайте также сообщается, что граждане могут добровольно сдать незаконно хранящееся и зарегистрированное оружие. В рамках региональной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области» уже около 60 человек сдали оружие, получив за это вознаграждение свыше 200 тысяч рублей. Также жители передали силовикам около трех килограммов пороха и больше сотни патронов.

Ранее URA.RU писало, что полицейские изъяли у жителя Кургана двухствольное охотничье ружье, которое было произведено незаконно. Мужчина также хранил оружие незаконно. Против него возбудили уголовное дело.

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За первые три месяца 2024 года сотрудники управления Росгвардии по Курганской изъяли 250 единиц оружия. Всего силовики нашли более 120 нарушений при проверке гражданского оружия у жителей. Об этом сообщается на официальном сайте курганского управления Росгвардии. «В ходе проверок составлены административные материалы по выявленным нарушениям, и из оборота изъято 250 единиц оружия», — сообщили в Управлении Росгвардии по Курганской области. Также в управление поступило свыше 4,7 тысяч заявлений, на основании которых было выдано более 3,5 тысяч разрешительных документов, а более 620 лицензий и разрешений аннулировано. На сайте также сообщается, что граждане могут добровольно сдать незаконно хранящееся и зарегистрированное оружие. В рамках региональной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области» уже около 60 человек сдали оружие, получив за это вознаграждение свыше 200 тысяч рублей. Также жители передали силовикам около трех килограммов пороха и больше сотни патронов. Ранее URA.RU писало, что полицейские изъяли у жителя Кургана двухствольное охотничье ружье, которое было произведено незаконно. Мужчина также хранил оружие незаконно. Против него возбудили уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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