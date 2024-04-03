Между Тюменью и Омском запустят комплексы фотовидеофиксации

На трассе из Тюмени в Омск начнут работать комплексы фотовидеофиксации «Кордон.Про.М». Об этом сообщает в telegram-канале главное управление строительства Тюменской области.
«С 4 апреля приступает к работе мобильный комплекс фотовидеофиксации „Кордон.Про.М“, который будет осуществлять фиксацию нарушений ПДД на автомобильной дороге от г. Ишим в сторону г. Омск и от г. Ишим в сторону г. Тюмень, а также на автомобильной дороге из Голышманово в Аромашево», — говорится в сообщении.
Сообщается, что управление автомобильных дорог региона составило для комплекса эффективный маршрут. Он охватывает федеральные и региональные трассы, где зафиксированы аварийно-опасные участки. Ранее URA.RU рассказало, что аналогичный комплекс начал работу на тюменской «трассе смерти» в районе Тобольска.
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На трассе из Тюмени в Омск начнут работать комплексы фотовидеофиксации «Кордон.Про.М». Об этом сообщает в telegram-канале главное управление строительства Тюменской области. «С 4 апреля приступает к работе мобильный комплекс фотовидеофиксации „Кордон.Про.М“, который будет осуществлять фиксацию нарушений ПДД на автомобильной дороге от г. Ишим в сторону г. Омск и от г. Ишим в сторону г. Тюмень, а также на автомобильной дороге из Голышманово в Аромашево», — говорится в сообщении. Сообщается, что управление автомобильных дорог региона составило для комплекса эффективный маршрут. Он охватывает федеральные и региональные трассы, где зафиксированы аварийно-опасные участки. Ранее URA.RU рассказало, что аналогичный комплекс начал работу на тюменской «трассе смерти» в районе Тобольска.