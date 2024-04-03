Между Тюменью и Омском запустят комплексы фотовидеофиксации

На трассе «Тюмень — Омск» начнут работу комплексы «Кордон.Про„М

Новые комплексы будут работать параллельно со стационарными камерами Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На трассе из Тюмени в Омск начнут работать комплексы фотовидеофиксации «Кордон.Про.М». Об этом сообщает в telegram-канале главное управление строительства Тюменской области.

«С 4 апреля приступает к работе мобильный комплекс фотовидеофиксации „Кордон.Про.М“, который будет осуществлять фиксацию нарушений ПДД на автомобильной дороге от г. Ишим в сторону г. Омск и от г. Ишим в сторону г. Тюмень, а также на автомобильной дороге из Голышманово в Аромашево», — говорится в сообщении.

Сообщается, что управление автомобильных дорог региона составило для комплекса эффективный маршрут. Он охватывает федеральные и региональные трассы, где зафиксированы аварийно-опасные участки. Ранее URA.RU рассказало, что аналогичный комплекс начал работу на тюменской «трассе смерти» в районе Тобольска.