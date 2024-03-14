Движение на тюменской «трассе смерти» будет контролировать особая бригада

На трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» начнет работу комплекс фотовидеофиксации

14 марта 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Комплекс фиксации сможет оперативно передавать данные о нарушениях ПДД в полицию Фото: Анна Майорова © URA.RU Движение на тюменской «трассе смерти» начнет контролировать особый мобильный комплекс фотовидеофиксации. Об этом в telegram-канале сообщает главное управление строительства региона. «С 15 марта мобильный комплекс фотовидеофиксации „Кордон.Про‚М начнет фиксировать нарушения ПДД на автомобильной дороге ‚Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск‘ от г. Тобольска в сторону с. Уват до границы Тюменской области. Специалисты тобольского подотдела Управления автомобильных дорог Тюменской области составили маршрут движения комплекса“, — говорится в сообщении. Известно, что в маршрут вошли участки федеральных и региональных трасс в границах Тобольского и Уватского районов. Маршрут учитывает все особенности указанных дорог, в том числе участки с ограничением скорости и запретом обгона. Комплекс сможет в движении фиксировать случаи нарушения правил и передавать их в правоохранительные органы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Движение на тюменской «трассе смерти» начнет контролировать особый мобильный комплекс фотовидеофиксации. Об этом в telegram-канале сообщает главное управление строительства региона. «С 15 марта мобильный комплекс фотовидеофиксации „Кордон.Про‚М начнет фиксировать нарушения ПДД на автомобильной дороге ‚Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск‘ от г. Тобольска в сторону с. Уват до границы Тюменской области. Специалисты тобольского подотдела Управления автомобильных дорог Тюменской области составили маршрут движения комплекса“, — говорится в сообщении. Известно, что в маршрут вошли участки федеральных и региональных трасс в границах Тобольского и Уватского районов. Маршрут учитывает все особенности указанных дорог, в том числе участки с ограничением скорости и запретом обгона. Комплекс сможет в движении фиксировать случаи нарушения правил и передавать их в правоохранительные органы.