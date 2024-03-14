Движение на тюменской «трассе смерти» будет контролировать особая бригада

На трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» начнет работу комплекс фотовидеофиксации
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Виды Екатеринбурга, знак остановка запрещена, выделенная полоса, знак фотовидеофиксация
Комплекс фиксации сможет оперативно передавать данные о нарушениях ПДД в полицию Фото:

Движение на тюменской «трассе смерти» начнет контролировать особый мобильный комплекс фотовидеофиксации. Об этом в telegram-канале сообщает главное управление строительства региона.

«С 15 марта мобильный комплекс фотовидеофиксации „Кордон.Про‚М начнет фиксировать нарушения ПДД на автомобильной дороге ‚Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск‘ от г. Тобольска в сторону с. Уват до границы Тюменской области. Специалисты тобольского подотдела Управления автомобильных дорог Тюменской области составили маршрут движения комплекса“, — говорится в сообщении.

Известно, что в маршрут вошли участки федеральных и региональных трасс в границах Тобольского и Уватского районов. Маршрут учитывает все особенности указанных дорог, в том числе участки с ограничением скорости и запретом обгона. Комплекс сможет в движении фиксировать случаи нарушения правил и передавать их в правоохранительные органы.

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Движение на тюменской «трассе смерти» начнет контролировать особый мобильный комплекс фотовидеофиксации. Об этом в telegram-канале сообщает главное управление строительства региона. «С 15 марта мобильный комплекс фотовидеофиксации „Кордон.Про‚М начнет фиксировать нарушения ПДД на автомобильной дороге ‚Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск‘ от г. Тобольска в сторону с. Уват до границы Тюменской области. Специалисты тобольского подотдела Управления автомобильных дорог Тюменской области составили маршрут движения комплекса“, — говорится в сообщении. Известно, что в маршрут вошли участки федеральных и региональных трасс в границах Тобольского и Уватского районов. Маршрут учитывает все особенности указанных дорог, в том числе участки с ограничением скорости и запретом обгона. Комплекс сможет в движении фиксировать случаи нарушения правил и передавать их в правоохранительные органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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