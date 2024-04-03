Министр обороны Франции прокомментировал связь Украины с терактом в «Крокусе»

Минобороны Франции Лекорню: Париж не знает о связи Киева с терактом в «Крокусе»

03 апреля 2024 в 22:03 Размер текста - 17 +

Ранее отмечался украинский след в деле о теракте в «Крокус Сити Холл» Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Париж не обладает данными о связи Украины с терактом в «Крокус Сити Холл». Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в ходе разговора с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. «Он (Лекорню — ред.) подтвердил, что Франция не располагает никакой информацией, которая позволит установить связь между этим терактом и Украиной», — сообщили в коммюнике минобороны Франции. Эту информацию передали РИА Новости. Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Неизвестные вторглись на территорию здания с автоматами и открыли огонь по посетителям. На сегодняшний день СК РФ смогла установить личности 145 погибших в результате атаки. Ранее отмечалась причастность украинских спецслужб к теракту в «Крокусе». Например, об этом заявлял секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и президент России Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Париж не обладает данными о связи Украины с терактом в «Крокус Сити Холл». Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в ходе разговора с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. «Он (Лекорню — ред.) подтвердил, что Франция не располагает никакой информацией, которая позволит установить связь между этим терактом и Украиной», — сообщили в коммюнике минобороны Франции. Эту информацию передали РИА Новости. Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Неизвестные вторглись на территорию здания с автоматами и открыли огонь по посетителям. На сегодняшний день СК РФ смогла установить личности 145 погибших в результате атаки. Ранее отмечалась причастность украинских спецслужб к теракту в «Крокусе». Например, об этом заявлял секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и президент России Владимир Путин.