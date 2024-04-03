Министр обороны Франции прокомментировал связь Украины с терактом в «Крокусе»

Минобороны Франции Лекорню: Париж не знает о связи Киева с терактом в «Крокусе»
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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
Ранее отмечался украинский след в деле о теракте в «Крокус Сити Холл» Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Париж не обладает данными о связи Украины с терактом в «Крокус Сити Холл». Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в ходе разговора с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

«Он (Лекорню — ред.) подтвердил, что Франция не располагает никакой информацией, которая позволит установить связь между этим терактом и Украиной», — сообщили в коммюнике минобороны Франции. Эту информацию передали РИА Новости.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Неизвестные вторглись на территорию здания с автоматами и открыли огонь по посетителям. На сегодняшний день СК РФ смогла установить личности 145 погибших в результате атаки.

Ранее отмечалась причастность украинских спецслужб к теракту в «Крокусе». Например, об этом заявлял секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и президент России Владимир Путин.

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Париж не обладает данными о связи Украины с терактом в «Крокус Сити Холл». Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в ходе разговора с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. «Он (Лекорню — ред.) подтвердил, что Франция не располагает никакой информацией, которая позволит установить связь между этим терактом и Украиной», — сообщили в коммюнике минобороны Франции. Эту информацию передали РИА Новости. Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Неизвестные вторглись на территорию здания с автоматами и открыли огонь по посетителям. На сегодняшний день СК РФ смогла установить личности 145 погибших в результате атаки. Ранее отмечалась причастность украинских спецслужб к теракту в «Крокусе». Например, об этом заявлял секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и президент России Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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