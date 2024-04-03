В Тюменской области нашли мертвым молодого человека

Предварительно, признаков насильственной смерти не обнаружено
В деревне Якуши (Тюменская область) обнаружили тело молодого человека. Его нашли односельчане, рассказали в СУ СК по Тюменской области.
«По предварительным данным, смерть несет естественный характер», — сообщили в ведомстве TMN.SM.NEWS. Погибшего увидели жители деревни.
По словам ведомства, признаков насильственной смерти не обнаружили. Сейчас проводятся проверки, чтобы установить все обстоятельства трагедии.
Агентство URA.RU направило запрос в СУ СК по региону. Ответ ожидается.
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