В Тюменской области нашли мертвым молодого человека

03 апреля 2024 в 22:13 Размер текста - 17 +

Предварительно, признаков насильственной смерти не обнаружено Фото: Илья Московец © URA.RU В деревне Якуши (Тюменская область) обнаружили тело молодого человека. Его нашли односельчане, рассказали в СУ СК по Тюменской области. «По предварительным данным, смерть несет естественный характер», — сообщили в ведомстве TMN.SM.NEWS. Погибшего увидели жители деревни. По словам ведомства, признаков насильственной смерти не обнаружили. Сейчас проводятся проверки, чтобы установить все обстоятельства трагедии. Агентство URA.RU направило запрос в СУ СК по региону. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деревне Якуши (Тюменская область) обнаружили тело молодого человека. Его нашли односельчане, рассказали в СУ СК по Тюменской области. «По предварительным данным, смерть несет естественный характер», — сообщили в ведомстве TMN.SM.NEWS. Погибшего увидели жители деревни. По словам ведомства, признаков насильственной смерти не обнаружили. Сейчас проводятся проверки, чтобы установить все обстоятельства трагедии. Агентство URA.RU направило запрос в СУ СК по региону. Ответ ожидается.