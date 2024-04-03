В Тюменской области нашли мертвым молодого человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, больничный коридор, гкб40, больница, пациент, каталка больничная
Предварительно, признаков насильственной смерти не обнаружено Фото:

В деревне Якуши (Тюменская область) обнаружили тело молодого человека. Его нашли односельчане, рассказали в СУ СК по Тюменской области.

«По предварительным данным, смерть несет естественный характер», — сообщили в ведомстве TMN.SM.NEWS. Погибшего увидели жители деревни.

По словам ведомства, признаков насильственной смерти не обнаружили. Сейчас проводятся проверки, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

Агентство URA.RU направило запрос в СУ СК по региону. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В деревне Якуши (Тюменская область) обнаружили тело молодого человека. Его нашли односельчане, рассказали в СУ СК по Тюменской области. «По предварительным данным, смерть несет естественный характер», — сообщили в ведомстве TMN.SM.NEWS. Погибшего увидели жители деревни. По словам ведомства, признаков насильственной смерти не обнаружили. Сейчас проводятся проверки, чтобы установить все обстоятельства трагедии. Агентство URA.RU направило запрос в СУ СК по региону. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...