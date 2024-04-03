Херш: ЦРУ предупреждало РФ о теракте в «Крокусе» с пометкой «срочно»

04 апреля 2024 в 00:20 Размер текста - 17 +

Вашингтон уведомил Москву о «достоверности» информации о готовящейся атаке, заявил Херш Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» ЦРУ США отправляло предупреждение России о возможной подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» с пометкой «срочно». Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш. «Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере, одно было маркировано 'срочно' и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке», — приводит слова Херша интернет-портал Substack. Журналист заявил, что Вашингтон уведомил Москву о «достоверности» информации о готовящейся атаке. Херш добавил, что американская разведка не имела точных данных о том, что именно «Крокус» станет целью террористов, но было известно о планах атаки в месте с большим скоплением людей. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Террористы напали на посетителей и сотрудников концертного зала. В результате стрельбы и поджога здания погибли не менее 144 человек, в том числе дети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ЦРУ США отправляло предупреждение России о возможной подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» с пометкой «срочно». Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш. «Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере, одно было маркировано 'срочно' и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке», — приводит слова Херша интернет-портал Substack. Журналист заявил, что Вашингтон уведомил Москву о «достоверности» информации о готовящейся атаке. Херш добавил, что американская разведка не имела точных данных о том, что именно «Крокус» станет целью террористов, но было известно о планах атаки в месте с большим скоплением людей. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Террористы напали на посетителей и сотрудников концертного зала. В результате стрельбы и поджога здания погибли не менее 144 человек, в том числе дети.