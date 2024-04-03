03 апреля 2024

Херш: ЦРУ предупреждало РФ о теракте в «Крокусе» с пометкой «срочно»

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
Вашингтон уведомил Москву о «достоверности» информации о готовящейся атаке, заявил Херш Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

ЦРУ США отправляло предупреждение России о возможной подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» с пометкой «срочно». Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш.

«Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере, одно было маркировано 'срочно' и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке», — приводит слова Херша интернет-портал Substack. Журналист заявил, что Вашингтон уведомил Москву о «достоверности» информации о готовящейся атаке. Херш добавил, что американская разведка не имела точных данных о том, что именно «Крокус» станет целью террористов, но было известно о планах атаки в месте с большим скоплением людей.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Террористы напали на посетителей и сотрудников концертного зала. В результате стрельбы и поджога здания погибли не менее 144 человек, в том числе дети.

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ЦРУ США отправляло предупреждение России о возможной подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» с пометкой «срочно». Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш. «Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере, одно было маркировано 'срочно' и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке», — приводит слова Херша интернет-портал Substack. Журналист заявил, что Вашингтон уведомил Москву о «достоверности» информации о готовящейся атаке. Херш добавил, что американская разведка не имела точных данных о том, что именно «Крокус» станет целью террористов, но было известно о планах атаки в месте с большим скоплением людей. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Террористы напали на посетителей и сотрудников концертного зала. В результате стрельбы и поджога здания погибли не менее 144 человек, в том числе дети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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