Херш: ЦРУ предупреждало РФ о теракте в «Крокусе» с пометкой «срочно»

ЦРУ США отправляло предупреждение России о возможной подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» с пометкой «срочно». Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш.
«Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере, одно было маркировано 'срочно' и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке», — приводит слова Херша интернет-портал Substack. Журналист заявил, что Вашингтон уведомил Москву о «достоверности» информации о готовящейся атаке. Херш добавил, что американская разведка не имела точных данных о том, что именно «Крокус» станет целью террористов, но было известно о планах атаки в месте с большим скоплением людей.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Террористы напали на посетителей и сотрудников концертного зала. В результате стрельбы и поджога здания погибли не менее 144 человек, в том числе дети.
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