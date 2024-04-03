Курганский участник СВО выплатил более миллиона рублей своим детям

04 апреля 2024 в 08:50 Размер текста - 17 +

В Кургане участник СВО погасил долги по алиментам на миллион Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Судебные приставы добились выплаты алиментов от участника СВО из Кургана. Мужчина заплатил свыше одного миллиона рублей после назначения обязательных работ по результатам работы сотрудников УФССП. Об этом говорится на сайте регионального управления. «Судебные приставы Курганского городского отделения №5 взыскали с местного жителя задолженность по алиментам на сумму более 1 миллиона рублей», — информирует пресс-служба ведомства. Военнослужащий по контракту был приговорен судом к исправительным работам, после чего в присутствии приставов полностью погасил долги по алиментам. Долги детям копились на протяжении нескольких лет. В конце 2022 года должник пропал — оказалось, что он уехал на СВО по контракту. Когда он приехал в отпуск, его нашли приставы. Мужчина был привлечен к административной ответственности, суд приговорил его к 60 часам обязательных работ. После этого деньги на детей нашлись, и долг был погашен. Ранее URA.RU сообщало, что приставы нашли должника по штрафам ГИБДД. Сотрудники ФССП записались к нему на прием по медицинским услугам, после чего добились погашения долгов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебные приставы добились выплаты алиментов от участника СВО из Кургана. Мужчина заплатил свыше одного миллиона рублей после назначения обязательных работ по результатам работы сотрудников УФССП. Об этом говорится на сайте регионального управления. «Судебные приставы Курганского городского отделения №5 взыскали с местного жителя задолженность по алиментам на сумму более 1 миллиона рублей», — информирует пресс-служба ведомства. Военнослужащий по контракту был приговорен судом к исправительным работам, после чего в присутствии приставов полностью погасил долги по алиментам. Долги детям копились на протяжении нескольких лет. В конце 2022 года должник пропал — оказалось, что он уехал на СВО по контракту. Когда он приехал в отпуск, его нашли приставы. Мужчина был привлечен к административной ответственности, суд приговорил его к 60 часам обязательных работ. После этого деньги на детей нашлись, и долг был погашен. Ранее URA.RU сообщало, что приставы нашли должника по штрафам ГИБДД. Сотрудники ФССП записались к нему на прием по медицинским услугам, после чего добились погашения долгов.