Тюменцы получили возможность отслеживать прибытие и отправление поездов онлайн

Жители Тюмени могут отслеживать прибытие и отправление железнодорожных поездов в новом онлайн сервисе РЖД «Вокзалы России». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«На сайте ОАО „РЖД“ в тестовом режиме запущен новый раздел „Вокзалы России“. Поисковая форма позволяет быстро найти нужный вокзал и узнать о нем необходимую информацию. А во вкладке „Онлайн-табло“ можно в режиме реального времени отслеживать прибытие и отправление поездов. Сейчас сервисом охвачено свыше 700 вокзалов, в том числе — в Тюмени», — сообщили в компании.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на сайт РЖД и найти вкладку «Пассажирам». Затем перейти в раздел «Поезда и маршруты», а после — «Онлайн-табло вокзалов».
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Жители Тюмени могут отслеживать прибытие и отправление железнодорожных поездов в новом онлайн сервисе РЖД «Вокзалы России». Об этом сообщили в пресс-службе компании. «На сайте ОАО „РЖД“ в тестовом режиме запущен новый раздел „Вокзалы России“. Поисковая форма позволяет быстро найти нужный вокзал и узнать о нем необходимую информацию. А во вкладке „Онлайн-табло“ можно в режиме реального времени отслеживать прибытие и отправление поездов. Сейчас сервисом охвачено свыше 700 вокзалов, в том числе — в Тюмени», — сообщили в компании. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на сайт РЖД и найти вкладку «Пассажирам». Затем перейти в раздел «Поезда и маршруты», а после — «Онлайн-табло вокзалов».