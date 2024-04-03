03 апреля 2024

Тюменцы получили возможность отслеживать прибытие и отправление поездов онлайн

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Железнодорожный вокзал. Тюмень, вокзал, железнодорожный вокзал, жд, жд вокзал
Следить за поездами можно с мобильного или компьютера Фото:

Жители Тюмени могут отслеживать прибытие и отправление железнодорожных поездов в новом онлайн сервисе РЖД «Вокзалы России». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«На сайте ОАО „РЖД“ в тестовом режиме запущен новый раздел „Вокзалы России“. Поисковая форма позволяет быстро найти нужный вокзал и узнать о нем необходимую информацию. А во вкладке „Онлайн-табло“ можно в режиме реального времени отслеживать прибытие и отправление поездов. Сейчас сервисом охвачено свыше 700 вокзалов, в том числе — в Тюмени», — сообщили в компании.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на сайт РЖД и найти вкладку «Пассажирам». Затем перейти в раздел «Поезда и маршруты», а после — «Онлайн-табло вокзалов».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Тюмени могут отслеживать прибытие и отправление железнодорожных поездов в новом онлайн сервисе РЖД «Вокзалы России». Об этом сообщили в пресс-службе компании. «На сайте ОАО „РЖД“ в тестовом режиме запущен новый раздел „Вокзалы России“. Поисковая форма позволяет быстро найти нужный вокзал и узнать о нем необходимую информацию. А во вкладке „Онлайн-табло“ можно в режиме реального времени отслеживать прибытие и отправление поездов. Сейчас сервисом охвачено свыше 700 вокзалов, в том числе — в Тюмени», — сообщили в компании. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на сайт РЖД и найти вкладку «Пассажирам». Затем перейти в раздел «Поезда и маршруты», а после — «Онлайн-табло вокзалов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...