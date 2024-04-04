В депздраве подтвердили расследование дела врачей курганской больницы

05 апреля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

В Кургане в отношении специалистов инфекционной больницы проводятся следствие действия Фото: Владимир Андреев © URA.RU В департаменте здравоохранения Курганской области подтвердили проведение следственных действий в отношении врачей Курганской областной специализированной инфекционной больницы. Об этом URA.RU сообщили в ответ на запрос агентства. «В отношении врачей-специалистов ГБУ „Курганская областная специализированная инфекционная больница“ в настоящее время проводятся следственные действия. Департамент здравоохранения Курганской области не может комментировать действия следственных органов», — ответили в департаменте здравоохранения на запрос. URA.RU писало, что двух врачей Курганской областной специализированной инфекционной больницы (КОСИБ) задержали по подозрению во взятке, а также продаже лекарственных препаратов от гепатита С, которые не были зарегистрированы в России. Позже одного из них — заведующего гепатитным отделением, врач-инфекциониста Юрия Ковалева суд отправил под домашний арест на два месяца. Ковалев имеет стаж работы в медицине 40 лет. В СУ СКР по Курганской области от комментария воздержались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В департаменте здравоохранения Курганской области подтвердили проведение следственных действий в отношении врачей Курганской областной специализированной инфекционной больницы. Об этом URA.RU сообщили в ответ на запрос агентства. «В отношении врачей-специалистов ГБУ „Курганская областная специализированная инфекционная больница“ в настоящее время проводятся следственные действия. Департамент здравоохранения Курганской области не может комментировать действия следственных органов», — ответили в департаменте здравоохранения на запрос. URA.RU писало, что двух врачей Курганской областной специализированной инфекционной больницы (КОСИБ) задержали по подозрению во взятке, а также продаже лекарственных препаратов от гепатита С, которые не были зарегистрированы в России. Позже одного из них — заведующего гепатитным отделением, врач-инфекциониста Юрия Ковалева суд отправил под домашний арест на два месяца. Ковалев имеет стаж работы в медицине 40 лет. В СУ СКР по Курганской области от комментария воздержались.