В депздраве подтвердили расследование дела врачей курганской больницы

В департаменте здравоохранения Курганской области подтвердили проведение следственных действий в отношении врачей Курганской областной специализированной инфекционной больницы. Об этом URA.RU сообщили в ответ на запрос агентства.
«В отношении врачей-специалистов ГБУ „Курганская областная специализированная инфекционная больница“ в настоящее время проводятся следственные действия. Департамент здравоохранения Курганской области не может комментировать действия следственных органов», — ответили в департаменте здравоохранения на запрос.
URA.RU писало, что двух врачей Курганской областной специализированной инфекционной больницы (КОСИБ) задержали по подозрению во взятке, а также продаже лекарственных препаратов от гепатита С, которые не были зарегистрированы в России. Позже одного из них — заведующего гепатитным отделением, врач-инфекциониста Юрия Ковалева суд отправил под домашний арест на два месяца. Ковалев имеет стаж работы в медицине 40 лет. В СУ СКР по Курганской области от комментария воздержались.
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В департаменте здравоохранения Курганской области подтвердили проведение следственных действий в отношении врачей Курганской областной специализированной инфекционной больницы. Об этом URA.RU сообщили в ответ на запрос агентства. «В отношении врачей-специалистов ГБУ „Курганская областная специализированная инфекционная больница“ в настоящее время проводятся следственные действия. Департамент здравоохранения Курганской области не может комментировать действия следственных органов», — ответили в департаменте здравоохранения на запрос. URA.RU писало, что двух врачей Курганской областной специализированной инфекционной больницы (КОСИБ) задержали по подозрению во взятке, а также продаже лекарственных препаратов от гепатита С, которые не были зарегистрированы в России. Позже одного из них — заведующего гепатитным отделением, врач-инфекциониста Юрия Ковалева суд отправил под домашний арест на два месяца. Ковалев имеет стаж работы в медицине 40 лет. В СУ СКР по Курганской области от комментария воздержались.