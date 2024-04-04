04 апреля 2024

В центре Кургана отключили воду, чтобы устранить аварию. Список

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Отключение ХВС. Курган , кран, нет воды, отключение воды, водоснабжение, вода, водопроводный кран, хвс
В десяти домах Кургана отключили воду из-за аварии Фото:

В центральной части Кургана отключили холодную воду, чтобы устранить аварию на сетях. Под отключение попали десяток домов и детская школа искусств. Об этом сообщает telegram-канал «Водного союза».

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул. Володарского,24 без ХВС (холодного водоснабжения — прим.ред.)», — информирует ресурсоснабжающая организация. Под временное отключение попали дома по улица Советской, Володарского, Климова, Томина.

На аварийном объекте работает бригада компании. После устранения аварии вода появится в домах.

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В центральной части Кургана отключили холодную воду, чтобы устранить аварию на сетях. Под отключение попали десяток домов и детская школа искусств. Об этом сообщает telegram-канал «Водного союза». «В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул. Володарского,24 без ХВС (холодного водоснабжения — прим.ред.)», — информирует ресурсоснабжающая организация. Под временное отключение попали дома по улица Советской, Володарского, Климова, Томина. На аварийном объекте работает бригада компании. После устранения аварии вода появится в домах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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