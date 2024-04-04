В десяти домах Кургана отключили воду из-за аварии
В центральной части Кургана отключили холодную воду, чтобы устранить аварию на сетях. Под отключение попали десяток домов и детская школа искусств. Об этом сообщает telegram-канал «Водного союза».
«В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул. Володарского,24 без ХВС (холодного водоснабжения — прим.ред.)», — информирует ресурсоснабжающая организация. Под временное отключение попали дома по улица Советской, Володарского, Климова, Томина.
На аварийном объекте работает бригада компании. После устранения аварии вода появится в домах.
Список домов Кургана, где отключат воду 5 апреля
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