04 апреля 2024

В ЯНАО администрацию обязали убрать разросшиеся свалки

Суд обязал администрацию Тазовского ликвидировать четыре незаконные свалки
© Служба новостей «URA.RU»
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Мусор, Салехард, мусор, свалка
Свалки заняли площадь 700 кв. м. (фото из архива) Фото:

В ЯНАО суд обязал администрацию Тазовского района ликвидировать четыре несанкционированные свалки по иску прокуратуры. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий в границах поселка Тазовский и села Антипаюта выявлены несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, металлолома, строительных конструкций, отработанных автомобильных покрышек», — рассказали в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО. Прокурор района направил иск с требованием устранить четыре свалки площадью более 700 кв. м.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал администрацию Тазовского устранить нарушения законодательства об охране окружающей среды. После вступления решения суда в законную силу, надзорное ведомство будет контролировать его исполнение.

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В ЯНАО суд обязал администрацию Тазовского района ликвидировать четыре несанкционированные свалки по иску прокуратуры. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. «В ходе надзорных мероприятий в границах поселка Тазовский и села Антипаюта выявлены несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, металлолома, строительных конструкций, отработанных автомобильных покрышек», — рассказали в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО. Прокурор района направил иск с требованием устранить четыре свалки площадью более 700 кв. м. Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал администрацию Тазовского устранить нарушения законодательства об охране окружающей среды. После вступления решения суда в законную силу, надзорное ведомство будет контролировать его исполнение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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