В ЯНАО администрацию обязали убрать разросшиеся свалки

В ЯНАО суд обязал администрацию Тазовского района ликвидировать четыре несанкционированные свалки по иску прокуратуры. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
«В ходе надзорных мероприятий в границах поселка Тазовский и села Антипаюта выявлены несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, металлолома, строительных конструкций, отработанных автомобильных покрышек», — рассказали в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО. Прокурор района направил иск с требованием устранить четыре свалки площадью более 700 кв. м.
Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал администрацию Тазовского устранить нарушения законодательства об охране окружающей среды. После вступления решения суда в законную силу, надзорное ведомство будет контролировать его исполнение.
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В ЯНАО суд обязал администрацию Тазовского района ликвидировать четыре несанкционированные свалки по иску прокуратуры. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. «В ходе надзорных мероприятий в границах поселка Тазовский и села Антипаюта выявлены несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, металлолома, строительных конструкций, отработанных автомобильных покрышек», — рассказали в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО. Прокурор района направил иск с требованием устранить четыре свалки площадью более 700 кв. м. Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал администрацию Тазовского устранить нарушения законодательства об охране окружающей среды. После вступления решения суда в законную силу, надзорное ведомство будет контролировать его исполнение.