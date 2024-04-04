04 апреля 2024

Тюменец из Белоруссии ввез около 30 авто для личного пользования

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Выяснилось, что большую часть машин мужчина продал, лишь два авто были поставлены на учет Фото:

Тюменец ввез из Белоруссии 28 автомобилей и уверял, что они нужны ему для личного пользования. Об этом сообщили в пресс-службе тюменской таможни. Теперь он заплатит семь миллионов рублей в качестве утилизационного сбора.

«С начала 2022 года по июль 2023 года уроженец Тюменской области ввез в Россию из Республики Беларусь 28 транспортных средств: BMW X7, Kia Rio, Volkswagen Tiguan. В заявлении на уплату утилизационного сбора он указал коэффициент, который применяется при ввозе физическим лицом для личных и семейных нужд», — рассказали в пресс-службе.

Выяснилось, что большую часть машин мужчина продал, лишь два авто были поставлены на учет. Суд постановил взыскать с тюменца семь миллионов рублей.

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Тюменец ввез из Белоруссии 28 автомобилей и уверял, что они нужны ему для личного пользования. Об этом сообщили в пресс-службе тюменской таможни. Теперь он заплатит семь миллионов рублей в качестве утилизационного сбора. «С начала 2022 года по июль 2023 года уроженец Тюменской области ввез в Россию из Республики Беларусь 28 транспортных средств: BMW X7, Kia Rio, Volkswagen Tiguan. В заявлении на уплату утилизационного сбора он указал коэффициент, который применяется при ввозе физическим лицом для личных и семейных нужд», — рассказали в пресс-службе. Выяснилось, что большую часть машин мужчина продал, лишь два авто были поставлены на учет. Суд постановил взыскать с тюменца семь миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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