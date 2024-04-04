04 апреля 2024

На уличных экранах Тюмени будут транслировать пуски ракет

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Искусственные спутники Земли, сайт Роскосмоса. Москва, старт, пуск, ракета, космонавтика, космодром, стартовая площадка, запуск, полет в космос
Тюменцы смогут увидеть на больших экранах запуски ракет в космос Фото:

На уличных экранах Тюмени будут в прямом эфире транслировать старты российских ракет в космос. Информация об этом указана на официальном сайте Роскосмоса.

«Соглашение о сотрудничестве подписали сегодня генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов и владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор. За стартами российских ракет-носителей на огромных уличных диджитал-экранах и медиафасадах смогут наблюдать жители Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Перми, Тюмени, Самары, Нижнего Новгорода, Волгограда и других городов», — указано на официальном сайте Роскосмоса.

Там добавили, что помимо трансляций пусков ракет медиа компания МАЕР будет информировать жителей российских регионов о наиболее масштабных событиях космической отрасли РФ. В том числе, о результатах работы космических экипажей на околоземной орбите.

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На уличных экранах Тюмени будут в прямом эфире транслировать старты российских ракет в космос. Информация об этом указана на официальном сайте Роскосмоса. «Соглашение о сотрудничестве подписали сегодня генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов и владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор. За стартами российских ракет-носителей на огромных уличных диджитал-экранах и медиафасадах смогут наблюдать жители Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Перми, Тюмени, Самары, Нижнего Новгорода, Волгограда и других городов», — указано на официальном сайте Роскосмоса. Там добавили, что помимо трансляций пусков ракет медиа компания МАЕР будет информировать жителей российских регионов о наиболее масштабных событиях космической отрасли РФ. В том числе, о результатах работы космических экипажей на околоземной орбите.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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