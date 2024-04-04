На уличных экранах Тюмени будут транслировать пуски ракет

05 апреля 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Тюменцы смогут увидеть на больших экранах запуски ракет в космос Фото: Пресс-служба Роскосмоса На уличных экранах Тюмени будут в прямом эфире транслировать старты российских ракет в космос. Информация об этом указана на официальном сайте Роскосмоса. «Соглашение о сотрудничестве подписали сегодня генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов и владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор. За стартами российских ракет-носителей на огромных уличных диджитал-экранах и медиафасадах смогут наблюдать жители Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Перми, Тюмени, Самары, Нижнего Новгорода, Волгограда и других городов», — указано на официальном сайте Роскосмоса. Там добавили, что помимо трансляций пусков ракет медиа компания МАЕР будет информировать жителей российских регионов о наиболее масштабных событиях космической отрасли РФ. В том числе, о результатах работы космических экипажей на околоземной орбите. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На уличных экранах Тюмени будут в прямом эфире транслировать старты российских ракет в космос. Информация об этом указана на официальном сайте Роскосмоса. «Соглашение о сотрудничестве подписали сегодня генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов и владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор. За стартами российских ракет-носителей на огромных уличных диджитал-экранах и медиафасадах смогут наблюдать жители Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Перми, Тюмени, Самары, Нижнего Новгорода, Волгограда и других городов», — указано на официальном сайте Роскосмоса. Там добавили, что помимо трансляций пусков ракет медиа компания МАЕР будет информировать жителей российских регионов о наиболее масштабных событиях космической отрасли РФ. В том числе, о результатах работы космических экипажей на околоземной орбите.