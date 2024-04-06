В ЯНАО выросли цены на овощи и рыбу в 2024 году

Цена на помидоры выросла на 48 рублей с начала 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU

В ЯНАО подорожали помидоры, огурцы, морковь, а также рыба. В частности, стоимость помидоров выросла на 48 рублей с начала 2024 года. Информация указана на сайте Тюменьстат.

«В ЯНАО за 2024 год подорожали овощи, рыба и некоторые товары. Цена за килограмм рыбы выросла с 339 рублей до 356 рублей, помидоры с 298 рублей до 346 рублей, огурцы с 291 рубля до 302 рублей, морковь с 64 рублей до 73 рублей», — указано на сайте. Были проанализированы данные с 9 января до 1 апреля.

Подорожали также в регионе свекла с 50 рублей до 63 рублей и капуста с 45 рублей до 53 рублей. Помимо того, отмечается рост цен на сметану с 329 рублей до 344 рублей и водка с 776 рублей до 813 рублей.