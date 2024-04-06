Дети перевозились в удерживающих устройствах и с ремнями безопасности
В Тюмени на окружной дороге произошла массовая авария из трех автомобилей. В результате пострадали три ребенка. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.
«Авария произошла на 36-м километре окружной дороги Тюмени. Предварительно, водитель „КамАЗв“ не выдержал безопасную дистанция, произошло столкновение с Suzuki, а затем с Renault. В ДТП ранены трое пассажиров Renault 5-ти, 7-ми и 11-ти лет», — написала пресс-служба ведомства.
По информации ведомства, дети перевозились в удерживающих устройствах и с ремнями безопасности. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.
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