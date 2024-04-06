06 апреля 2024
05 апреля 2024

В Тюмени из-за массовой аварии пострадали дети. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок в машине. Челябинск, ребенок в машине, детское кресло, детская безопасность
Дети перевозились в удерживающих устройствах и с ремнями безопасности Фото:

В Тюмени на окружной дороге произошла массовая авария из трех автомобилей. В результате пострадали три ребенка. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

«Авария произошла на 36-м километре окружной дороги Тюмени. Предварительно, водитель „КамАЗв“ не выдержал безопасную дистанция, произошло столкновение с Suzuki, а затем с Renault. В ДТП ранены трое пассажиров Renault 5-ти, 7-ми и 11-ти лет», — написала пресс-служба ведомства.

По информации ведомства, дети перевозились в удерживающих устройствах и с ремнями безопасности. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.

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В Тюмени на окружной дороге произошла массовая авария из трех автомобилей. В результате пострадали три ребенка. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «Авария произошла на 36-м километре окружной дороги Тюмени. Предварительно, водитель „КамАЗв“ не выдержал безопасную дистанция, произошло столкновение с Suzuki, а затем с Renault. В ДТП ранены трое пассажиров Renault 5-ти, 7-ми и 11-ти лет», — написала пресс-служба ведомства. По информации ведомства, дети перевозились в удерживающих устройствах и с ремнями безопасности. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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