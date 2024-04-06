В Тюмени открыли магазин, где продают одежду Adidas, Puma, Reebok

07 апреля 2024 в 07:55 Размер текста - 17 +

В ТЦ «Солнечный» открыли магазин с брендовыми вещами Фото: Размик Закарян © URA.RU В ТЦ «Солнечный» в Тюмени открыли магазин, где продают коллекции Adidas, Puma, Reebok. Об этом сообщили журналисты. «Это продажи российскими юрлицами товаров, которые они покупают за рубежом для перепродажи в России. А наценка может быть и 100, и 200% — это логично и естественно, поскольку есть куча проблем с маркировкой, логистикой, рубль стал дешевле, — рассказал финансовый эксперт Алексей Кричевский MSK1.RU. Речь идет о магазине «Lamoda sport outlet», который продает вещи разных брендов в ТЦ «Солнечный». Именно этот магазин завозит брендовые вещи по параллельному импорту. По словам журналистов 72.RU, помещение разделено на три зоны: одежда для мужчин, женщин и детей. Кроме того, там есть подразделы на каждого производителя. Больше всего в магазине выбора вещей из коллекций Adidas. Они как раз и являются там самыми дорогими. После 24 февраля 2022 года некоторые иностранные компании ушли с российского рынка. Это связано с санкциями, которые вводили страны Запада в связи с проведением СВО. Об окончательном уходе заявили 8,5% предприятий. Часть игроков рынка продали бизнес российским предпринимателям, другие остались и продолжают работать. URA.RU писало о всех брендах, которые покинули Россию. В их число вошли Puma, Reebok и Adidas. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ТЦ «Солнечный» в Тюмени открыли магазин, где продают коллекции Adidas, Puma, Reebok. Об этом сообщили журналисты. «Это продажи российскими юрлицами товаров, которые они покупают за рубежом для перепродажи в России. А наценка может быть и 100, и 200% — это логично и естественно, поскольку есть куча проблем с маркировкой, логистикой, рубль стал дешевле, — рассказал финансовый эксперт Алексей Кричевский MSK1.RU. Речь идет о магазине «Lamoda sport outlet», который продает вещи разных брендов в ТЦ «Солнечный». Именно этот магазин завозит брендовые вещи по параллельному импорту. По словам журналистов 72.RU, помещение разделено на три зоны: одежда для мужчин, женщин и детей. Кроме того, там есть подразделы на каждого производителя. Больше всего в магазине выбора вещей из коллекций Adidas. Они как раз и являются там самыми дорогими. После 24 февраля 2022 года некоторые иностранные компании ушли с российского рынка. Это связано с санкциями, которые вводили страны Запада в связи с проведением СВО. Об окончательном уходе заявили 8,5% предприятий. Часть игроков рынка продали бизнес российским предпринимателям, другие остались и продолжают работать. URA.RU писало о всех брендах, которые покинули Россию. В их число вошли Puma, Reebok и Adidas.