Mash сообщил о частичном возвращении Adidas в Россию

20 ноября 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Adidas вернется в РФ, но официальных магазинов не будет, передает Mash Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания по производству спортивной одежды Adidas вернется в Россию 7 декабря. Однако официальных магазинов от производителя в РФ не будет, а вещи будут продаваться по завышенной цене. Об этом сообщает Mash. «Adidas вернется в Россию после 7 декабря. <…> Компания согласовала поставки одежды в РФ через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). <…> Ценник ожидают выше среднего. <…> Официальных магазинов не будет», — передают авторы telegram-канала. В начале ноября сообщалось, что магазины Adidas могут открыться в России весной 2024 года. Сначала панируют открыть точки продажи в Москве, а потом в других частях страны. Ряд иностранных компаний покинули Россию в рамках антироссийских санкций, которые наложили на РФ страны Запада из-за спецоперации на Украине. Adidas ушел из РФ весной 2022 года, передают «Дни.ру». ОАЭ 10 ноября сообщили, что планируют сократить объем поставок товаров в Россию.

Компания по производству спортивной одежды Adidas вернется в Россию 7 декабря. Однако официальных магазинов от производителя в РФ не будет, а вещи будут продаваться по завышенной цене. Об этом сообщает Mash. «Adidas вернется в Россию после 7 декабря. <…> Компания согласовала поставки одежды в РФ через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). <…> Ценник ожидают выше среднего. <…> Официальных магазинов не будет», — передают авторы telegram-канала. В начале ноября сообщалось, что магазины Adidas могут открыться в России весной 2024 года. Сначала панируют открыть точки продажи в Москве, а потом в других частях страны. Ряд иностранных компаний покинули Россию в рамках антироссийских санкций, которые наложили на РФ страны Запада из-за спецоперации на Украине. Adidas ушел из РФ весной 2022 года, передают «Дни.ру». ОАЭ 10 ноября сообщили, что планируют сократить объем поставок товаров в Россию.