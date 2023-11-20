Mash сообщил о частичном возвращении Adidas в Россию

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Закрытые иностранные магазины. Челябинск, адидас, adidas
Adidas вернется в РФ, но официальных магазинов не будет, передает Mash Фото:
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Компания по производству спортивной одежды Adidas вернется в Россию 7 декабря. Однако официальных магазинов от производителя в РФ не будет, а вещи будут продаваться по завышенной цене. Об этом сообщает Mash.

«Adidas вернется в Россию после 7 декабря. <…> Компания согласовала поставки одежды в РФ через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). <…> Ценник ожидают выше среднего. <…> Официальных магазинов не будет», — передают авторы telegram-канала.

В начале ноября сообщалось, что магазины Adidas могут открыться в России весной 2024 года. Сначала панируют открыть точки продажи в Москве, а потом в других частях страны.

Ряд иностранных компаний покинули Россию в рамках антироссийских санкций, которые наложили на РФ страны Запада из-за спецоперации на Украине. Adidas ушел из РФ весной 2022 года, передают «Дни.ру». ОАЭ 10 ноября сообщили, что планируют сократить объем поставок товаров в Россию.

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Компания по производству спортивной одежды Adidas вернется в Россию 7 декабря. Однако официальных магазинов от производителя в РФ не будет, а вещи будут продаваться по завышенной цене. Об этом сообщает Mash. «Adidas вернется в Россию после 7 декабря. <…> Компания согласовала поставки одежды в РФ через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). <…> Ценник ожидают выше среднего. <…> Официальных магазинов не будет», — передают авторы telegram-канала. В начале ноября сообщалось, что магазины Adidas могут открыться в России весной 2024 года. Сначала панируют открыть точки продажи в Москве, а потом в других частях страны. Ряд иностранных компаний покинули Россию в рамках антироссийских санкций, которые наложили на РФ страны Запада из-за спецоперации на Украине. Adidas ушел из РФ весной 2022 года, передают «Дни.ру». ОАЭ 10 ноября сообщили, что планируют сократить объем поставок товаров в Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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