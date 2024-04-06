06 апреля 2024

В Тюмени оцепили заправку из-за сообщения об опасном предмете в автомобиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики получили сообщение об опасном предмете в машине, стоящей на АЗС «Лукойл» на Московском тракте Фото:

Автомобильная заправочная станция (АЗС) «Лукойл» на Московском тракте в Тюмени была оцеплена из-за сообщения об опасном предмете в автомобиле. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«В Тюмени силовики проверили автомобиль, в котором, возможно находится предмет, представляющий опасность. … Сообщение поступило, что автомобиль находится на автозаправочной станции в районе Московского тракта в Тюмени. Территория была оцеплена. Силовики обследовали автомобиль», — написано в telegram-канале ведомства.

Въезд с Московского тракта в сторону улицы Плеханова полностью был перекрыт. На месте работали ДПС, МЧС, полиция и скорая помощь. Информация о опасном предмете не подтвердилась.

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Автомобильная заправочная станция (АЗС) «Лукойл» на Московском тракте в Тюмени была оцеплена из-за сообщения об опасном предмете в автомобиле. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «В Тюмени силовики проверили автомобиль, в котором, возможно находится предмет, представляющий опасность. … Сообщение поступило, что автомобиль находится на автозаправочной станции в районе Московского тракта в Тюмени. Территория была оцеплена. Силовики обследовали автомобиль», — написано в telegram-канале ведомства. Въезд с Московского тракта в сторону улицы Плеханова полностью был перекрыт. На месте работали ДПС, МЧС, полиция и скорая помощь. Информация о опасном предмете не подтвердилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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