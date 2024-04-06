В Тюмени оцепили заправку из-за сообщения об опасном предмете в автомобиле

Автомобильная заправочная станция (АЗС) «Лукойл» на Московском тракте в Тюмени была оцеплена из-за сообщения об опасном предмете в автомобиле. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«В Тюмени силовики проверили автомобиль, в котором, возможно находится предмет, представляющий опасность. … Сообщение поступило, что автомобиль находится на автозаправочной станции в районе Московского тракта в Тюмени. Территория была оцеплена. Силовики обследовали автомобиль», — написано в telegram-канале ведомства.
Въезд с Московского тракта в сторону улицы Плеханова полностью был перекрыт. На месте работали ДПС, МЧС, полиция и скорая помощь. Информация о опасном предмете не подтвердилась.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Автомобильная заправочная станция (АЗС) «Лукойл» на Московском тракте в Тюмени была оцеплена из-за сообщения об опасном предмете в автомобиле. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «В Тюмени силовики проверили автомобиль, в котором, возможно находится предмет, представляющий опасность. … Сообщение поступило, что автомобиль находится на автозаправочной станции в районе Московского тракта в Тюмени. Территория была оцеплена. Силовики обследовали автомобиль», — написано в telegram-канале ведомства. Въезд с Московского тракта в сторону улицы Плеханова полностью был перекрыт. На месте работали ДПС, МЧС, полиция и скорая помощь. Информация о опасном предмете не подтвердилась.