В Тюменской области модернизируют систему оповещения при ЧС

08 апреля 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

На работы власти планируют потратить 130 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области модернизируют систему оповещения населения при ЧС. На работы власти планируют потратить 130 млн рублей. Такая информация указана на сайте госзакупок. «Выполнение работ по модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области. Начальная цена — 130 миллионов рублей. Срок выполнения работ: с даты заключения по 31 октября 2024 года», — указано в документации. Обновить систему оповещения планируется в Голышмановском округе, Ишимском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Тобольском и Ярковском районах. Там планируют обустроить устройства запуска сирен, громкоговорители, электромеханические сирены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области модернизируют систему оповещения населения при ЧС. На работы власти планируют потратить 130 млн рублей. Такая информация указана на сайте госзакупок. «Выполнение работ по модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области. Начальная цена — 130 миллионов рублей. Срок выполнения работ: с даты заключения по 31 октября 2024 года», — указано в документации. Обновить систему оповещения планируется в Голышмановском округе, Ишимском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Тобольском и Ярковском районах. Там планируют обустроить устройства запуска сирен, громкоговорители, электромеханические сирены.