В Тюменской области модернизируют систему оповещения при ЧС

В Тюменской области модернизируют систему оповещения населения при ЧС. На работы власти планируют потратить 130 млн рублей. Такая информация указана на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области. Начальная цена — 130 миллионов рублей. Срок выполнения работ: с даты заключения по 31 октября 2024 года», — указано в документации.
Обновить систему оповещения планируется в Голышмановском округе, Ишимском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Тобольском и Ярковском районах. Там планируют обустроить устройства запуска сирен, громкоговорители, электромеханические сирены.
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В Тюменской области модернизируют систему оповещения населения при ЧС. На работы власти планируют потратить 130 млн рублей. Такая информация указана на сайте госзакупок. «Выполнение работ по модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области. Начальная цена — 130 миллионов рублей. Срок выполнения работ: с даты заключения по 31 октября 2024 года», — указано в документации. Обновить систему оповещения планируется в Голышмановском округе, Ишимском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Тобольском и Ярковском районах. Там планируют обустроить устройства запуска сирен, громкоговорители, электромеханические сирены.