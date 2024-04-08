Губернатор Шумков вошел в состав правительственной комиссии по борьбе с паводком

Губернатор Курганской области Вадим Шумков включен в состав федеральной комиссии, главная цель которой — предупреждение и ликвидация послед паводка. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.
«В целях координации работ по предупреждению и ликвидации на территории отдельных субъектов России последствий природных явлений, вызванных негативным воздействием паводковых вод, образовать правительственную комиссию в составе <…>. Шумков В.М. — губернатор Курганской области», — указано в документе. Комиссия имеет право привлекать к своей работе высшие должностные чины из других субъектов РФ.
Сейчас на территории Курганской области наблюдается напряженная обстановка из-за паводка. С более подробной информацией можно ознакомиться в трансляции URA.RU.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков включен в состав федеральной комиссии, главная цель которой — предупреждение и ликвидация послед паводка. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации. «В целях координации работ по предупреждению и ликвидации на территории отдельных субъектов России последствий природных явлений, вызванных негативным воздействием паводковых вод, образовать правительственную комиссию в составе <…>. Шумков В.М. — губернатор Курганской области», — указано в документе. Комиссия имеет право привлекать к своей работе высшие должностные чины из других субъектов РФ. Сейчас на территории Курганской области наблюдается напряженная обстановка из-за паводка. С более подробной информацией можно ознакомиться в трансляции URA.RU.